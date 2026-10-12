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Rohstoffe unter der Lupe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,069.85 USD 1.25 USD 0.04 %
News
Baumwolle
0.80 USD 0.00 USD -0.47 %
News
Bleipreis
1,845.85 USD 13.00 USD 0.71 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.00 EUR 0.04 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
150.00 EUR 1.49 EUR 1 %
News
Erdgaspreis - TTF
82.06 EUR 3.27 EUR 4.15 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.14 USD -0.08 USD -2.58 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,176.41 USD -18.05 USD -0.43 %
News
Haferpreis
4.15 USD -0.06 USD -1.37 %
News
Heizölpreis
122.31 USD -2.91 USD -2.32 %
News
Holzpreis
533.00 USD 14.50 USD 2.8 %
News
Kaffeepreis
2.87 USD -0.02 USD -0.73 %
News
Kakaopreis
4,246.00 GBP 13.00 GBP 0.31 %
News
Kohlepreis
145.50 USD 1.40 USD 0.97 %
News
Kupferpreis
14,688.65 USD 162.65 USD 1.12 %
News
Lebendrindpreis
2.25 USD 0.03 USD 1.4 %
News
Mageres Schwein Preis
0.75 USD -0.01 USD -1.02 %
News
Maispreis
4.82 USD 0.03 USD 0.52 %
News
Mastrindpreis
3.44 USD 0.06 USD 1.72 %
News
Milchpreis
14.98 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
903.50 USD 4.88 USD 0.54 %
News
Nickelpreis
15,539.00 USD 125.00 USD 0.81 %
News
Ölpreis (Brent)
104.49 USD -0.23 USD -0.22 %
News
Ölpreis (WTI)
91.40 USD -0.45 USD -0.49 %
News
Orangensaftpreis
1.49 USD -0.01 USD -0.83 %
News
Palladiumpreis
1,154.00 USD 2.50 USD 0.22 %
News
Palmölpreis
4,431.00 MYR -26.00 MYR -0.58 %
News
Platinpreis
1,691.50 USD 2.00 USD 0.12 %
News
Rapspreis
506.25 EUR -7.50 EUR -1.46 %
News
Reispreis
16.88 USD -0.06 USD -0.35 %
News
Silberpreis
60.75 USD -0.08 USD -0.13 %
News
Sojabohnenmehlpreis
367.50 USD -1.20 USD -0.33 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.35 %
News
Sojabohnenpreis
12.86 USD -0.07 USD -0.5 %
News
Super Benzin
2.16 EUR 0.00 EUR -0.05 %
News
Weizenpreis
243.25 EUR -1.00 EUR -0.41 %
News
Zinkpreis
3,839.50 USD 58.65 USD 1.55 %
News
Zinnpreis
52,874.00 USD -125.00 USD -0.24 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD 0.05 %
News

Der Goldpreis gab um 10:10 Uhr um -0,41 Prozent auf 4.177,42 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 4.194,46 US-Dollar gelegen hatte.

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Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,12 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 10:10 Uhr auf 60,76 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 60,83 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Platinpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 0,18 Prozent auf 1.692,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.689,50 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,52 Prozent auf 1.157,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.151,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 104,09 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (104,72 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (91,85 US-Dollar) geht es um -0,30 Prozent auf 91,57 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,41 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 09:32 Uhr ab. Es geht -1,37 Prozent auf 4,15 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,21 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Maispreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,36 Prozent auf 4,82 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,80 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,54 Prozent auf 12,85 US-Dollar, nach 12,92 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -0,19 Prozent auf 368,00 US-Dollar, nach 368,70 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,68 US-Dollar am Vortag auf 0,67 US-Dollar nach unten (--0,58 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,40 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,20 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,22 US-Dollar).

Zudem gibt der Heizölpreis am Montagvormittag nach. Um -2,11 Prozent auf 122,58 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 125,22 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,97 Prozent auf 145,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 144,10 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

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