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Gold, Öl & Co.

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,001.50 USD 14.50 USD 0.49 %
News
Baumwolle
0.80 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Bleipreis
1,854.00 USD 1.00 USD 0.05 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.00 EUR -0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
156.25 EUR 1.43 EUR 0.92 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.90 EUR 0.13 EUR 0.14 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.12 USD -0.12 USD -3.71 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,164.67 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
3.97 USD 0.01 USD 0.25 %
News
Heizölpreis
129.44 USD 1.32 USD 1.03 %
News
Holzpreis
532.50 USD -4.00 USD -0.75 %
News
Kaffeepreis
3.06 USD 0.11 USD 3.66 %
News
Kakaopreis
4,221.00 GBP -141.00 GBP -3.23 %
News
Kohlepreis
145.65 USD 0.70 USD 0.48 %
News
Kupferpreis
14,595.00 USD 56.00 USD 0.39 %
News
Lebendrindpreis
2.28 USD 0.02 USD 0.7 %
News
Mageres Schwein Preis
0.67 USD 0.00 USD 0.45 %
News
Maispreis
4.74 USD -0.04 USD -0.78 %
News
Mastrindpreis
3.44 USD 0.01 USD 0.17 %
News
Milchpreis
15.28 USD 0.08 USD 0.53 %
News
Naphthapreis (European)
919.90 USD 16.08 USD 1.78 %
News
Nickelpreis
15,170.00 USD 285.00 USD 1.91 %
News
Ölpreis (Brent)
109.86 USD 3.94 USD 3.72 %
News
Ölpreis (WTI)
101.41 USD 3.44 USD 3.51 %
News
Orangensaftpreis
1.41 USD 0.02 USD 1.25 %
News
Palladiumpreis
1,115.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,536.00 MYR 109.00 MYR 2.46 %
News
Platinpreis
1,636.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
500.00 EUR -23.00 EUR -4.4 %
News
Reispreis
17.35 USD 0.09 USD 0.52 %
News
Silberpreis
56.99 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
356.70 USD -3.10 USD -0.86 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Sojabohnenpreis
12.61 USD -0.03 USD -0.2 %
News
Super Benzin
2.13 EUR -0.02 EUR -0.74 %
News
Weizenpreis
245.75 EUR -3.50 EUR -1.4 %
News
Zinkpreis
3,739.00 USD 15.00 USD 0.4 %
News
Zinnpreis
50,700.00 USD 600.00 USD 1.2 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD -1.33 %
News

Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.164,67 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.164,67 US-Dollar).

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Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

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