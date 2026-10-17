Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.
Werte in diesem Artikel
Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.164,67 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.164,67 US-Dollar).
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aluminiumpreis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aluminiumpreis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com