Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Sonntagabend um die Kurse der Rohstoffe
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
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Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 3.654,58 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (3.654,49 US-Dollar).
Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,27 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 20:14 Uhr auf 43,74 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 43,86 US-Dollar lag.
Daneben wertet der Platinpreis um 20:14 Uhr ab. Es geht -0,26 Prozent auf 1.327,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.331,00 US-Dollar stand.
Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -0,22 Prozent auf 901,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 903,00 US-Dollar.
Redaktion Finanzen.net
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