Silberrally: Die bessere Alternative zu Gold?

17.08.25 15:00 Uhr

Lange Zeit stand Silber im Schatten von Gold, dem großen, glänzenden Bruder. Doch mit dem Auflösen der Goldrally in eine Seitwärtsphase und dem Erreichen eines 13-Jahres-Hochs beim Silber haben sich die Verhältnisse – zumindest kurzfristig – geändert. Wie die weiteren Aussichten beim Edelmetall sind und wie Anleger partizipieren können, erfahren Sie hier.

Wer­bung

Cape Town, South Africa - August 17, 2019: Illustrative Editorial image of a 9999 Silver Canadian Maple Leaf Bullion Coin istock Märkte Rohstoffe Rechtliche Hinweise: Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise. Aktueller Link

Bildquellen: SocGen