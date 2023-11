SMA verkauft Beteiligung an Joint Venture elexon an Varo Energy

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wechselrichterhersteller SMA Solar trennt sich von seiner Beteiligung am Systemintegrator für Ladeinfrastruktur elexon. SMA Solar hatte elexon 2019 zusammen mit AixControl und aixACCT charging solutions gegründet. Seither hat das Gemeinschaftsunternehmen an mehr als 900 Standorten 24.000 Ladepunkte für E-Ladeparks für Industrie-Fahrzeugflotten in Deutschland und Europa als Generalunternehmer installiert. Der Verkauf des SMA-Anteils an Varo Energy Marketing wird nach Angaben des im MDAX und TecDAX notierten Unternehmens voraussichtlich im ersten Quartal 2024 stattfinden.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2023 04:33 ET (09:33 GMT)