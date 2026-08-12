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Öl & Co. unter der Lupe

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagabend

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,307.50 USD 15.00 USD 0.46 %
News
Baumwolle
0.83 USD 0.00 USD 0.27 %
News
Bleipreis
1,874.85 USD 4.00 USD 0.21 %
News
Dieselpreis Benzin
2.33 EUR 0.00 EUR -0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
130.45 EUR 3.85 EUR 3.04 %
News
Erdgaspreis - TTF
76.93 EUR 5.93 EUR 8.35 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.93 USD -0.05 USD -1.58 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,375.63 USD -29.45 USD -0.67 %
News
Haferpreis
3.50 USD 0.07 USD 1.97 %
News
Heizölpreis
121.52 USD 1.59 USD 1.32 %
News
Holzpreis
565.00 USD -3.50 USD -0.62 %
News
Kaffeepreis
3.18 USD -0.06 USD -1.79 %
News
Kakaopreis
4,142.00 GBP -249.00 GBP -5.67 %
News
Kohlepreis
132.05 USD -5.70 USD -4.14 %
News
Kupferpreis
14,539.65 USD 168.80 USD 1.17 %
News
Lebendrindpreis
2.17 USD 0.04 USD 1.83 %
News
Mageres Schwein Preis
0.84 USD 0.02 USD 2.4 %
News
Maispreis
5.11 USD -0.01 USD -0.2 %
News
Mastrindpreis
3.29 USD 0.04 USD 1.27 %
News
Milchpreis
16.12 USD -0.06 USD -0.37 %
News
Naphthapreis (European)
809.87 USD 2.44 USD 0.3 %
News
Nickelpreis
16,591.00 USD -93.00 USD -0.56 %
News
Ölpreis (Brent)
97.62 USD 0.62 USD 0.64 %
News
Ölpreis (WTI)
93.75 USD 2.27 USD 2.48 %
News
Orangensaftpreis
1.33 USD -0.06 USD -4.02 %
News
Palladiumpreis
1,355.00 USD -38.00 USD -2.73 %
News
Palmölpreis
4,702.00 MYR 3.00 MYR 0.06 %
News
Platinpreis
1,838.00 USD 9.50 USD 0.52 %
News
Rapspreis
554.75 EUR 4.00 EUR 0.73 %
News
Reispreis
15.48 USD 0.10 USD 0.65 %
News
Silberpreis
65.95 USD -0.22 USD -0.33 %
News
Sojabohnenmehlpreis
341.80 USD -3.50 USD -1.01 %
News
Sojabohnenölpreis
0.70 USD 0.01 USD 2.04 %
News
Sojabohnenpreis
13.03 USD 0.09 USD 0.68 %
News
Super Benzin
2.27 EUR 0.00 EUR 0.18 %
News
Weizenpreis
242.00 EUR 3.25 EUR 1.36 %
News
Zinkpreis
4,156.35 USD 70.50 USD 1.73 %
News
Zinnpreis
55,076.00 USD 577.00 USD 1.06 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.17 %
News

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.384,39 US-Dollar und damit -0,47 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.405,08 US-Dollar.

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Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 0,11 Prozent stärker bei 66,24 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 66,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,79 Prozent auf 1.843,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.828,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Dienstagabend nach. Um -2,58 Prozent auf 1.357,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.393,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,85 Prozent auf 97,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 97,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,45 Prozent auf 92,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,48 US-Dollar.

Nach 0,82 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Dienstagabend um 0,27 Prozent auf 0,83 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 1,97 Prozent auf 3,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:30 Uhr fällt der Kaffeepreis um -1,79 Prozent auf 3,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,24 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,13 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,83 Prozent.

Währenddessen wird der Maispreis bei 5,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,12 US-Dollar).

Nach 3,25 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Dienstagabend um 1,27 Prozent auf 3,29 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,38 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,68 Prozent auf 13,03 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 12,94 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,01 Prozent auf 341,80 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 345,30 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:15 Uhr auf. Es geht 2,04 Prozent auf 0,70 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,69 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,17 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend nach. Um -1,85 Prozent auf 2,92 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Mageres Schwein Preis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mageres Schwein Preis um 2,40 Prozent auf 0,84 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,82 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit Verlusten. Um 20:25 Uhr notiert der Milchpreis -0,31 Prozent niedriger bei 16,13 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 16,18 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 120,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (119,93 US-Dollar).

Mit dem Reispreis geht es indes nordwärts. Der Reispreis gewinnt 0,65 Prozent auf 15,48 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 15,38 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Holzpreis um -0,62 Prozent auf 565,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 568,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 8,35 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 18:57 Uhr auf 76,93 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 71,00 Euro lag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

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