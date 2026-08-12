So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagabend

Öl & Co. unter der Lupe

08.09.26 20:43 Uhr

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.384,39 US-Dollar und damit -0,47 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.405,08 US-Dollar.

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Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 0,11 Prozent stärker bei 66,24 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 66,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,79 Prozent auf 1.843,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.828,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Dienstagabend nach. Um -2,58 Prozent auf 1.357,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.393,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,85 Prozent auf 97,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 97,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,45 Prozent auf 92,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,48 US-Dollar.

Nach 0,82 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Dienstagabend um 0,27 Prozent auf 0,83 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Zugewinne in Höhe von 1,97 Prozent auf 3,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:30 Uhr fällt der Kaffeepreis um -1,79 Prozent auf 3,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,24 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,13 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,83 Prozent.

Währenddessen wird der Maispreis bei 5,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,12 US-Dollar).

Nach 3,25 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Dienstagabend um 1,27 Prozent auf 3,29 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,38 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,68 Prozent auf 13,03 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 12,94 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,01 Prozent auf 341,80 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 345,30 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:15 Uhr auf. Es geht 2,04 Prozent auf 0,70 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,69 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,17 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend nach. Um -1,85 Prozent auf 2,92 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Mageres Schwein Preis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mageres Schwein Preis um 2,40 Prozent auf 0,84 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,82 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit Verlusten. Um 20:25 Uhr notiert der Milchpreis -0,31 Prozent niedriger bei 16,13 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 16,18 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 120,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (119,93 US-Dollar).

Mit dem Reispreis geht es indes nordwärts. Der Reispreis gewinnt 0,65 Prozent auf 15,48 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 15,38 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Holzpreis um -0,62 Prozent auf 565,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 568,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 8,35 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 18:57 Uhr auf 76,93 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 71,00 Euro lag.

Redaktion finanzen.net