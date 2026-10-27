So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagabend

Gold & Co. unter der Lupe

27.10.26 20:43 Uhr

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 1,24 Prozent auf 4.063,15 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.013,21 US-Dollar gehandelt worden war.

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Zudem gewinnt der Silberpreis am Dienstagabend hinzu. Um 1,04 Prozent auf 54,48 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 53,92 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 20:38 Uhr steigt der Platinpreis um 0,42 Prozent auf 1.537,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.530,50 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 20:36 Uhr fällt der Palladiumpreis um -1,62 Prozent auf 1.031,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.048,50 US-Dollar an der Tafel.

Nach 115,81 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagabend um -1,66 Prozent auf 113,89 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,95 Prozent auf 99,78 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 101,76 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 19:22 Uhr gibt der Baumwolle um -1,26 Prozent auf 0,78 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 19:18 Uhr ab. Es geht -1,80 Prozent auf 3,54 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,61 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,05 Prozent auf 2,30 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,30 US-Dollar.

Daneben wertet der Maispreis um 19:20 Uhr ab. Es geht -1,10 Prozent auf 4,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,55 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Mastrindpreis. Um 0,77 Prozent verstärkt sich der Mastrindpreis um 19:05 Uhr auf 3,53 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,50 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 1,84 Prozent auf 1,38 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,36 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 19:20 Uhr steht ein Minus von -0,93 Prozent auf 12,30 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 12,41 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 19:20 Uhr ab. Es geht -1,65 Prozent auf 334,60 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 340,20 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,60 US-Dollar) geht es um 5,00 Prozent auf 2,73 US-Dollar nach oben.

Zudem fällt der Mageres Schwein Preis. Um -3,90 Prozent reduziert sich der Mageres Schwein Preis um 19:05 Uhr auf 0,62 US-Dollar, nachdem der Mageres Schwein Preis am Vortag noch bei 0,65 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 19:10 Uhr fällt der Milchpreis um -0,07 Prozent auf 15,24 US-Dollar. Am Vortag standen noch 15,25 US-Dollar an der Tafel.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -3,26 Prozent auf 125,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 129,71 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Reispreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,73 Prozent auf 17,28 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Reispreis bei 17,16 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 20:16 Uhr gibt der Holzpreis um -1,36 Prozent auf 508,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 515,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - TTF bei 97,55 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,16 Prozent im Vergleich zum Vortag (97,71 Euro).

Redaktion finanzen.net