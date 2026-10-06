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Gold & Co. im Fokus

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,146.90 USD 28.90 USD 0.93 %
News
Baumwolle
0.77 USD 0.00 USD 0.45 %
News
Bleipreis
1,837.35 USD 8.00 USD 0.44 %
News
Dieselpreis Benzin
2.25 EUR -0.02 EUR -0.70 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
143.40 EUR 3.60 EUR 2.58 %
News
Erdgaspreis - TTF
75.30 EUR 1.85 EUR 2.52 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.13 USD 0.02 USD 0.58 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,141.04 USD -23.31 USD -0.56 %
News
Haferpreis
4.31 USD 0.01 USD 0.12 %
News
Heizölpreis
122.31 USD 1.59 USD 1.31 %
News
Holzpreis
525.00 USD 1.50 USD 0.29 %
News
Kaffeepreis
3.04 USD 0.12 USD 4.07 %
News
Kakaopreis
4,231.00 GBP -151.00 GBP -3.45 %
News
Kohlepreis
144.65 USD 0.80 USD 0.56 %
News
Kupferpreis
14,502.35 USD 73.50 USD 0.51 %
News
Lebendrindpreis
2.21 USD 0.04 USD 1.83 %
News
Mageres Schwein Preis
0.78 USD 0.00 USD 0.1 %
News
Maispreis
5.09 USD 0.01 USD 0.25 %
News
Mastrindpreis
3.41 USD 0.07 USD 1.99 %
News
Milchpreis
15.06 USD 0.01 USD 0.07 %
News
Naphthapreis (European)
860.91 USD 9.97 USD 1.17 %
News
Nickelpreis
15,529.00 USD 60.00 USD 0.39 %
News
Ölpreis (Brent)
101.46 USD 0.88 USD 0.87 %
News
Ölpreis (WTI)
90.19 USD 0.75 USD 0.84 %
News
Orangensaftpreis
1.50 USD 0.06 USD 4.12 %
News
Palladiumpreis
1,165.00 USD -10.50 USD -0.89 %
News
Palmölpreis
4,340.00 MYR -50.00 MYR -1.14 %
News
Platinpreis
1,701.50 USD -4.00 USD -0.23 %
News
Rapspreis
522.50 EUR -12.75 EUR -2.38 %
News
Reispreis
16.43 USD 0.08 USD 0.49 %
News
Silberpreis
60.80 USD -0.91 USD -1.47 %
News
Sojabohnenmehlpreis
355.00 USD 1.60 USD 0.45 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.00 USD -0.36 %
News
Sojabohnenpreis
13.09 USD 0.06 USD 0.44 %
News
Super Benzin
2.14 EUR -0.01 EUR -0.51 %
News
Weizenpreis
248.00 EUR 3.00 EUR 1.22 %
News
Zinkpreis
3,801.75 USD 27.90 USD 0.74 %
News
Zinnpreis
54,249.00 USD 50.00 USD 0.09 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD 0.43 %
News

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.160,09 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 13:13 Uhr um 0,49 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.139,89 US-Dollar stand.

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Nach 61,10 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagmittag um -0,02 Prozent auf 61,09 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -0,17 Prozent auf 1.714,50 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.717,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -1,06 Prozent auf 1.165,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.178,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 13:03 Uhr ab. Es geht -2,02 Prozent auf 98,29 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 100,32 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 87,72 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (89,43 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,91 Prozent.

Zudem gewinnt der Haferpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,96 Prozent auf 4,21 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 4,17 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,93 US-Dollar) geht es um 0,31 Prozent auf 2,93 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Kakaopreis bei 4.334,00 Britische Pfund. Im Vergleich zum Vortag (4.382,00 Britische Pfund) ist das ein Abschlag von -1,10 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,60 Prozent auf 5,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,97 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 13:02 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 0,45 Prozent auf 12,87 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,81 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 345,90 US-Dollar am Vortag auf 350,10 US-Dollar nach oben (+1,21Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,10 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,21 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 0,13 Prozent auf 3,07 US-Dollar, nach 3,07 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Heizölpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -3,30 Prozent auf 116,24 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 120,20 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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