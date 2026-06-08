So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag
So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.
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Der Goldpreis ist am Vormittag gefallen. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis um -0,06 Prozent auf 4.327,36 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.329,86 US-Dollar gehandelt worden war.
Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 10:11 Uhr zieht der Silberpreis um 0,29 Prozent auf 68,39 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 68,19 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 0,06 Prozent auf 1.759,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.758,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 1,45 Prozent auf 1.227,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.209,50 US-Dollar.
Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 94,11 US-Dollar am Vortag auf 92,90 US-Dollar nach unten (--1,29 Prozent).
Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -1,94 Prozent auf 89,53 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 91,30 US-Dollar.
Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,73 US-Dollar am Vortag auf 0,73 US-Dollar nach oben (+0,11Prozent).
Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Maispreis um 0,18 Prozent auf 4,20 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,19 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,18 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 11,14 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 11,16 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,30 Prozent auf 303,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 302,70 US-Dollar.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,27 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,75 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,56 Prozent auf 3,20 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,15 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis nordwärts. Um 09:08 Uhr steht ein Plus von 0,19 Prozent auf 16,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Milchpreis-Kurs noch bei 16,11 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Heizölpreis um -1,11 Prozent auf 94,05 US-Dollar. Am Vortag standen noch 95,10 US-Dollar an der Tafel.
Indessen reduziert sich der Kohlepreis um -2,74 Prozent auf 133,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 136,75 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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