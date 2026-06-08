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Rohstoffe aktuell

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag

09.06.26 10:13 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag | finanzen.net

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.597,65 USD -51,77 USD -1,42%
News
Baumwolle
0,73 USD USD -0,16%
News
Bleipreis
1.989,15 USD -13,55 USD -0,68%
News
Dieselpreis Benzin
1,87 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
EEX Strompreis Phelix DE
100,50 EUR 1,25 EUR 1,26%
News
Erdgaspreis - TTF
49,92 EUR 1,66 EUR 3,44%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,18 USD 0,04 USD 1,18%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.333,70 USD 3,84 USD 0,09%
News
Haferpreis
3,12 USD -0,01 USD -0,16%
News
Heizölpreis
94,05 USD -1,06 USD -1,11%
News
Holzpreis
612,00 USD 4,00 USD 0,66%
News
Kaffeepreis
2,45 USD -0,01 USD -0,51%
News
Kakaopreis
2.956,00 GBP 57,00 GBP 1,97%
News
Kohlepreis
134,00 USD -2,75 USD -2,01%
News
Kupferpreis
13.660,65 USD -70,25 USD -0,51%
News
Lebendrindpreis
2,47 USD -0,04 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD USD -0,29%
News
Maispreis
4,19 USD 0,01 USD 0,12%
News
Mastrindpreis
3,51 USD -0,03 USD -0,90%
News
Milchpreis
16,14 USD 0,03 USD 0,19%
News
Naphthapreis (European)
727,85 USD 11,49 USD 1,60%
News
Nickelpreis
18.338,50 USD -200,50 USD -1,08%
News
Ölpreis (Brent)
92,35 USD -1,76 USD -1,87%
News
Ölpreis (WTI)
89,26 USD -2,04 USD -2,23%
News
Orangensaftpreis
1,61 USD 0,01 USD 0,88%
News
Palladiumpreis
1.229,50 USD 20,00 USD 1,65%
News
Palmölpreis
4.498,00 MYR 8,00 MYR 0,18%
News
Platinpreis
1.768,00 USD 9,50 USD 0,54%
News
Rapspreis
521,75 EUR 3,00 EUR 0,58%
News
Reispreis
12,56 USD 0,09 USD 0,72%
News
Silberpreis
68,83 USD 0,64 USD 0,94%
News
Sojabohnenmehlpreis
303,40 USD 0,70 USD 0,23%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD USD -0,48%
News
Sojabohnenpreis
11,13 USD -0,03 USD -0,29%
News
Super Benzin
1,89 EUR -0,00 EUR -0,21%
News
Weizenpreis
200,75 EUR -1,50 EUR -0,74%
News
Zinkpreis
3.518,15 USD -56,00 USD -1,57%
News
Zinnpreis
51.799,00 USD -2.152,00 USD -3,99%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,28%
News

Der Goldpreis ist am Vormittag gefallen. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis um -0,06 Prozent auf 4.327,36 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.329,86 US-Dollar gehandelt worden war.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 10:11 Uhr zieht der Silberpreis um 0,29 Prozent auf 68,39 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 68,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 0,06 Prozent auf 1.759,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.758,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 1,45 Prozent auf 1.227,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.209,50 US-Dollar.

Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 94,11 US-Dollar am Vortag auf 92,90 US-Dollar nach unten (--1,29 Prozent).

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -1,94 Prozent auf 89,53 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 91,30 US-Dollar.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,73 US-Dollar am Vortag auf 0,73 US-Dollar nach oben (+0,11Prozent).

Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Maispreis um 0,18 Prozent auf 4,20 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,18 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 11,14 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 11,16 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,30 Prozent auf 303,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 302,70 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,27 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,75 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,56 Prozent auf 3,20 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,15 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis nordwärts. Um 09:08 Uhr steht ein Plus von 0,19 Prozent auf 16,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Milchpreis-Kurs noch bei 16,11 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Heizölpreis um -1,11 Prozent auf 94,05 US-Dollar. Am Vortag standen noch 95,10 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Kohlepreis um -2,74 Prozent auf 133,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 136,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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