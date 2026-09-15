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Rohstoffkurse aktuell

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,244.03 USD -11.97 USD -0.37 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.00 USD 0.21 %
News
Bleipreis
1,833.90 USD -19.95 USD -1.08 %
News
Dieselpreis Benzin
2.43 EUR 0.01 EUR 0.25 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
150.75 EUR 4.10 EUR 2.8 %
News
Erdgaspreis - TTF
83.67 EUR 3.78 EUR 4.73 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.90 USD 0.00 USD 0.07 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,273.59 USD -25.21 USD -0.59 %
News
Haferpreis
3.95 USD 0.37 USD 10.34 %
News
Heizölpreis
134.73 USD 3.70 USD 2.82 %
News
Holzpreis
588.00 USD 9.50 USD 1.64 %
News
Kaffeepreis
3.00 USD -0.07 USD -2.42 %
News
Kakaopreis
4,157.00 GBP 43.00 GBP 1.05 %
News
Kohlepreis
139.30 USD 0.25 USD 0.18 %
News
Kupferpreis
14,043.85 USD -194.65 USD -1.37 %
News
Lebendrindpreis
2.22 USD 0.03 USD 1.17 %
News
Mageres Schwein Preis
0.80 USD -0.02 USD -2.36 %
News
Maispreis
5.32 USD 0.20 USD 3.81 %
News
Mastrindpreis
3.44 USD 0.06 USD 1.7 %
News
Milchpreis
16.11 USD -0.03 USD -0.19 %
News
Naphthapreis (European)
853.76 USD -7.34 USD -0.85 %
News
Nickelpreis
16,180.00 USD -84.00 USD -0.52 %
News
Ölpreis (Brent)
107.69 USD 2.01 USD 1.9 %
News
Ölpreis (WTI)
103.31 USD 1.92 USD 1.89 %
News
Orangensaftpreis
1.53 USD 0.08 USD 5.3 %
News
Palladiumpreis
1,279.50 USD -17.00 USD -1.31 %
News
Palmölpreis
4,550.00 MYR -48.00 MYR -1.04 %
News
Platinpreis
1,749.50 USD -28.50 USD -1.6 %
News
Rapspreis
551.00 EUR 1.50 EUR 0.27 %
News
Reispreis
15.57 USD -0.04 USD -0.22 %
News
Silberpreis
62.89 USD -0.35 USD -0.55 %
News
Sojabohnenmehlpreis
347.80 USD -1.90 USD -0.54 %
News
Sojabohnenölpreis
0.70 USD 0.01 USD 1.04 %
News
Sojabohnenpreis
13.00 USD 0.15 USD 1.15 %
News
Super Benzin
2.30 EUR 0.01 EUR 0.44 %
News
Weizenpreis
240.50 EUR -0.75 EUR -0.31 %
News
Zinkpreis
3,950.65 USD -63.20 USD -1.57 %
News
Zinnpreis
52,151.00 USD -1,602.50 USD -2.98 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -0.22 %
News

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.265,32 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,78 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.298,80 US-Dollar stand.

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In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -1,00 Prozent auf 62,61 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 63,24 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -1,83 Prozent auf 1.745,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.778,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.274,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.296,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,70 Prozent.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 2,05 Prozent auf 107,85 US-Dollar. Am Vortag standen noch 105,68 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 2,34 Prozent auf 103,76 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 101,39 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 10,34 Prozent auf 3,95 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,58 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Maispreis um 3,81 Prozent auf 5,32 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 5,12 US-Dollar.

Nach 12,85 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Dienstagvormittag um 1,15 Prozent auf 13,00 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,46 Prozent auf 348,10 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 349,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,98 Prozent auf 0,70 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,69 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,50 Prozent auf 0,18 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar) geht es um -0,07 Prozent auf 2,89 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 3,23 Prozent auf 135,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 131,03 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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