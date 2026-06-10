So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagabend

Öl & Co. unter der Lupe

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.157,50 US-Dollar und damit 2,02 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.075,10 US-Dollar.

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Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 3,58 Prozent stärker bei 66,02 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 63,74 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,24 Prozent auf 1.714,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.693,00 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 2,58 Prozent auf 1.272,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.240,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -4,62 Prozent auf 90,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 95,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -2,31 Prozent auf 87,95 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 90,03 US-Dollar.

Nach 0,71 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Donnerstagabend um 1,95 Prozent auf 0,72 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -0,94 Prozent auf 3,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,19 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 19:30 Uhr steigt der Kaffeepreis um 2,23 Prozent auf 2,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,48 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,52 Prozent.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,19 US-Dollar).

Nach 3,54 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Donnerstagabend um 1,45 Prozent auf 3,60 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,67 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenpreis um -0,65 Prozent auf 11,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,23 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,13 Prozent auf 301,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 301,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -1,12 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,75 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,93 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend nach. Um -2,73 Prozent auf 3,10 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,19 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -0,35 Prozent auf 0,93 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,93 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:30 Uhr notiert der Milchpreis 0,06 Prozent stärker bei 16,01 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 16,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 93,25 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,37 US-Dollar).

Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -1,12 Prozent auf 132,75 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 134,25 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Reispreis um -1,18 Prozent auf 12,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 12,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Holzpreis kaum. Am Donnerstagabend lag der Holzpreis bei 620,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 620,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - TTF Verluste. Um 18:50 Uhr fällt der Erdgaspreis - TTF um -1,83 Prozent auf 49,43 Euro. Am Vortag standen noch 50,35 Euro an der Tafel.

Redaktion finanzen.net