DAX24.210 +0,1%Est506.057 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9000 +1,1%Nas25.647 +1,9%Bitcoin54.862 +3,0%Euro1,1561 +0,2%Öl90,77 -4,5%Gold4.172 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 adidas A1EWWW BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sagt Iran-Angriffe ab: US-Börsen stark -- DAX letztlich stabil -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Ölpreise fallen -- Oracle, OHB, Rheinmetall, Super Micro, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
US-Börsen legen kräftig zu: Trump sagt geplante Iran-Schläge ab - Ölpreise fallen deutlich US-Börsen legen kräftig zu: Trump sagt geplante Iran-Schläge ab - Ölpreise fallen deutlich
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagabend So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagabend
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Öl & Co. unter der Lupe

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagabend

11.06.26 20:43 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagabend | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.496,46 USD -46,19 USD -1,30%
News
Baumwolle
0,72 USD 0,01 USD 1,95%
News
Bleipreis
1.973,85 USD -9,00 USD -0,45%
News
Dieselpreis Benzin
1,83 EUR -0,04 EUR -2,19%
News
EEX Strompreis Phelix DE
100,63 EUR 1,13 EUR 1,14%
News
Erdgaspreis - TTF
49,43 EUR -0,92 EUR -1,83%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,09 USD -0,10 USD -3,01%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.172,25 USD 97,15 USD 2,38%
News
Haferpreis
3,16 USD -0,03 USD -0,94%
News
Heizölpreis
92,99 USD -2,38 USD -2,49%
News
Holzpreis
621,00 USD 1,00 USD 0,16%
News
Kaffeepreis
2,54 USD 0,06 USD 2,23%
News
Kakaopreis
2.883,00 GBP -8,00 GBP -0,28%
News
Kohlepreis
132,75 USD -1,50 USD -1,12%
News
Kupferpreis
13.369,35 USD -346,50 USD -2,53%
News
Lebendrindpreis
2,51 USD 0,01 USD 0,52%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD USD -0,35%
News
Maispreis
4,11 USD -0,08 USD -1,91%
News
Mastrindpreis
3,60 USD 0,05 USD 1,45%
News
Milchpreis
16,02 USD 0,02 USD 0,13%
News
Naphthapreis (European)
739,31 USD 11,30 USD 1,55%
News
Nickelpreis
17.379,00 USD -550,00 USD -3,07%
News
Ölpreis (Brent)
90,77 USD -4,23 USD -4,45%
News
Ölpreis (WTI)
87,59 USD -2,44 USD -2,71%
News
Orangensaftpreis
1,66 USD -0,01 USD -0,60%
News
Palladiumpreis
1.279,00 USD 39,00 USD 3,15%
News
Palmölpreis
4.488,00 MYR 38,00 MYR 0,85%
News
Platinpreis
1.722,00 USD 29,00 USD 1,71%
News
Rapspreis
528,75 EUR 6,25 EUR 1,20%
News
Reispreis
12,18 USD -0,15 USD -1,18%
News
Silberpreis
66,40 USD 2,66 USD 4,17%
News
Sojabohnenmehlpreis
301,50 USD -0,40 USD -0,13%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD -0,01 USD -1,12%
News
Sojabohnenpreis
11,16 USD -0,07 USD -0,65%
News
Super Benzin
1,85 EUR -0,04 EUR -2,06%
News
Weizenpreis
203,50 EUR 2,25 EUR 1,12%
News
Zinkpreis
3.485,85 USD -90,05 USD -2,52%
News
Zinnpreis
51.726,00 USD -1.330,00 USD -2,51%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,93%
News

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.157,50 US-Dollar und damit 2,02 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.075,10 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 3,58 Prozent stärker bei 66,02 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 63,74 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,24 Prozent auf 1.714,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.693,00 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 2,58 Prozent auf 1.272,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.240,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -4,62 Prozent auf 90,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 95,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -2,31 Prozent auf 87,95 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 90,03 US-Dollar.

Nach 0,71 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Donnerstagabend um 1,95 Prozent auf 0,72 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -0,94 Prozent auf 3,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,19 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 19:30 Uhr steigt der Kaffeepreis um 2,23 Prozent auf 2,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,48 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,52 Prozent.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,11 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,19 US-Dollar).

Nach 3,54 US-Dollar am Vortag ist der Mastrindpreis am Donnerstagabend um 1,45 Prozent auf 3,60 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,67 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenpreis um -0,65 Prozent auf 11,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,23 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,13 Prozent auf 301,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 301,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -1,12 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,75 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,93 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend nach. Um -2,73 Prozent auf 3,10 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,19 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -0,35 Prozent auf 0,93 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,93 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:30 Uhr notiert der Milchpreis 0,06 Prozent stärker bei 16,01 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 16,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 93,25 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,37 US-Dollar).

Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -1,12 Prozent auf 132,75 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 134,25 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Reispreis um -1,18 Prozent auf 12,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 12,33 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Holzpreis kaum. Am Donnerstagabend lag der Holzpreis bei 620,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 620,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - TTF Verluste. Um 18:50 Uhr fällt der Erdgaspreis - TTF um -1,83 Prozent auf 49,43 Euro. Am Vortag standen noch 50,35 Euro an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis