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Marktüberblick Rohstoffe

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagabend

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,084.00 USD -1.14 USD -0.04 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD 0.45 %
News
Bleipreis
1,909.90 USD 10.05 USD 0.53 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.00 EUR -0.13 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
168.80 EUR 4.05 EUR 2.46 %
News
Erdgaspreis - TTF
99.99 EUR -2.31 EUR -2.26 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.90 USD 0.08 USD 2.91 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,026.74 USD -26.94 USD -0.66 %
News
Haferpreis
3.43 USD -0.05 USD -1.29 %
News
Heizölpreis
125.48 USD -1.85 USD -1.45 %
News
Holzpreis
516.50 USD 1.00 USD 0.19 %
News
Kaffeepreis
2.85 USD -0.01 USD -0.45 %
News
Kakaopreis
4,157.00 GBP -10.00 GBP -0.24 %
News
Kohlepreis
145.70 USD -0.15 USD -0.1 %
News
Kupferpreis
14,644.15 USD 19.25 USD 0.13 %
News
Lebendrindpreis
2.27 USD 0.00 USD -0.04 %
News
Mageres Schwein Preis
0.60 USD 0.01 USD 2.43 %
News
Maispreis
4.51 USD -0.01 USD -0.11 %
News
Mastrindpreis
3.51 USD 0.00 USD -0.09 %
News
Milchpreis
15.20 USD -0.03 USD -0.2 %
News
Naphthapreis (European)
925.03 USD 2.73 USD 0.3 %
News
Nickelpreis
15,579.00 USD 145.00 USD 0.94 %
News
Ölpreis (Brent)
116.03 USD 0.71 USD 0.62 %
News
Ölpreis (WTI)
102.88 USD 0.10 USD 0.1 %
News
Orangensaftpreis
1.29 USD -0.10 USD -7.22 %
News
Palladiumpreis
1,009.50 USD -6.00 USD -0.59 %
News
Palmölpreis
4,385.00 MYR -69.00 MYR -1.55 %
News
Platinpreis
1,488.50 USD -50.50 USD -3.28 %
News
Rapspreis
528.25 EUR 17.25 EUR 3.38 %
News
Reispreis
17.41 USD 0.02 USD 0.12 %
News
Silberpreis
52.34 USD -1.49 USD -2.77 %
News
Sojabohnenmehlpreis
329.20 USD -6.50 USD -1.94 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD 0.00 USD 0.2 %
News
Sojabohnenpreis
12.21 USD -0.04 USD -0.33 %
News
Super Benzin
2.09 EUR -0.01 EUR -0.67 %
News
Weizenpreis
226.75 EUR -1.75 EUR -0.77 %
News
Zinkpreis
3,959.90 USD 33.05 USD 0.84 %
News
Zinnpreis
51,698.50 USD 448.50 USD 0.88 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD 0.67 %
News

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.019,60 US-Dollar und damit -0,84 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.053,68 US-Dollar.

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Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -3,12 Prozent auf 52,15 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 53,83 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -3,51 Prozent auf 1.485,00 US-Dollar, nach 1.539,00 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.006,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.015,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,94 Prozent.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -0,32 Prozent auf 114,95 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 115,32 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,40 Prozent niedriger bei 102,37 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 102,78 US-Dollar.

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,45 Prozent auf 0,79 US-Dollar, nach 0,78 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -1,29 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 19:16 Uhr auf 3,43 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,48 US-Dollar lag.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nach unten. Der Lebendrindpreis gibt -0,04 Prozent auf 2,27 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,27 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,11 Prozent auf 4,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,52 US-Dollar.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -7,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,39 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,33 Prozent auf 12,21 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 12,25 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Sinkflug. Um 19:20 Uhr gibt der Sojabohnenmehlpreis um -1,94 Prozent auf 329,20 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 335,70 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,20 Prozent auf 0,66 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,66 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 3,62 Prozent auf 2,92 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,82 US-Dollar.

Zudem steigt der Mageres Schwein Preis. Um 2,43 Prozent verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 19:05 Uhr auf 0,60 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,59 US-Dollar lag.

Nach 15,23 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Donnerstagabend um -0,20 Prozent auf 15,20 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (127,33 US-Dollar) geht es um -2,07 Prozent auf 124,69 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Zugewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 17,41 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 17,39 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Holzpreis um 0,29 Prozent auf 517,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 515,50 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 102,30 Euro am Vortag auf 99,99 Euro nach unten (--2,26 Prozent).

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

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