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Gold, Öl & Co. aktuell

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagvormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Donnerstagvormittag

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,308.45 USD -64.85 USD -1.92 %
News
Baumwolle
0.82 USD -0.02 USD -1.83 %
News
Bleipreis
1,879.60 USD 2.25 USD 0.12 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.09 EUR 4.08 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
111.33 EUR 1.63 EUR 1.49 %
News
Erdgaspreis - TTF
61.56 EUR 2.07 EUR 3.47 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.78 USD -0.02 USD -0.78 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,373.00 USD -35.71 USD -0.81 %
News
Haferpreis
3.23 USD -0.01 USD -0.15 %
News
Heizölpreis
111.22 USD -2.38 USD -2.09 %
News
Holzpreis
575.50 USD -5.50 USD -0.95 %
News
Kaffeepreis
3.35 USD -0.05 USD -1.38 %
News
Kakaopreis
4,110.00 GBP 35.00 GBP 0.86 %
News
Kohlepreis
123.00 USD 0.40 USD 0.33 %
News
Kupferpreis
14,375.30 USD -48.75 USD -0.34 %
News
Lebendrindpreis
2.31 USD -0.02 USD -0.93 %
News
Mageres Schwein Preis
0.96 USD 0.00 USD -0.21 %
News
Maispreis
4.53 USD -0.04 USD -0.82 %
News
Mastrindpreis
3.46 USD -0.04 USD -1.09 %
News
Milchpreis
16.59 USD -0.06 USD -0.36 %
News
Naphthapreis (European)
731.58 USD -11.61 USD -1.56 %
News
Nickelpreis
16,720.00 USD 88.50 USD 0.53 %
News
Ölpreis (Brent)
87.96 USD -1.02 USD -1.15 %
News
Ölpreis (WTI)
81.95 USD -1.32 USD -1.59 %
News
Orangensaftpreis
1.38 USD -0.01 USD -0.68 %
News
Palladiumpreis
1,342.00 USD -33.00 USD -2.4 %
News
Palmölpreis
4,510.00 MYR -40.00 MYR -0.88 %
News
Platinpreis
1,721.00 USD -39.50 USD -2.24 %
News
Rapspreis
538.75 EUR 4.00 EUR 0.75 %
News
Reispreis
13.91 USD -0.01 USD -0.04 %
News
Silberpreis
64.56 USD -0.77 USD -1.18 %
News
Sojabohnenmehlpreis
312.00 USD 1.00 USD 0.32 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.00 USD -0.1 %
News
Sojabohnenpreis
11.66 USD 0.01 USD 0.06 %
News
Super Benzin
2.18 EUR 0.08 EUR 3.81 %
News
Weizenpreis
220.75 EUR 8.50 EUR 4 %
News
Zinkpreis
3,850.85 USD 29.50 USD 0.77 %
News
Zinnpreis
56,000.00 USD 700.00 USD 1.27 %
News
Zuckerpreis
0.16 USD 0.00 USD 0.37 %
News

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.364,52 US-Dollar und damit -1,00 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.408,71 US-Dollar.

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Inzwischen fällt der Silberpreis um -1,47 Prozent auf 64,37 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 65,33 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.717,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.760,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,47 Prozent.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -2,44 Prozent auf 1.341,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.375,00 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 88,07 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (88,98 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,02 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (83,27 US-Dollar) geht es um -1,41 Prozent auf 82,10 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Baumwolle um 09:32 Uhr ab. Es geht -1,83 Prozent auf 0,82 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,83 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,57 US-Dollar) geht es um -0,88 Prozent auf 4,53 US-Dollar nach unten.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,32 Prozent auf 312,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 311,00 US-Dollar.

Nach 0,69 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Donnerstagvormittag um -0,32 Prozent auf 0,69 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,16 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,53 Prozent auf 2,79 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,80 US-Dollar.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 113,59 US-Dollar am Vortag auf 111,74 US-Dollar nach unten (--1,63 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit einem Kursgewinn. Um 09:50 Uhr notiert der Kohlepreis 0,53 Prozent stärker bei 123,25 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 122,60 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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