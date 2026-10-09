So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagmittag

Rohstoffe im Fokus

09.10.26 13:17 Uhr

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 1,00 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 4.176,33 US-Dollar, nach 4.134,93 US-Dollar am Vortag.

Werbung

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,33 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 60,17 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 59,38 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.686,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.638,00 US-Dollar).

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.126,50 US-Dollar am Vortag auf 1.158,00 US-Dollar nach oben (+2,80Prozent).

Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -1,51 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 13:04 Uhr auf 102,71 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 104,28 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -0,73 Prozent auf 90,82 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 91,49 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Baumwolle 6,59 Prozent stärker bei 0,81 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,76 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagmittag hinzu. Um 1,27 Prozent auf 4,39 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 4,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -0,17 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,89 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kakaopreis um 0,05 Prozent auf 4.235,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4.233,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,05 Prozent auf 5,01 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 5,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,94 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,88 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagmittag hinzu. Um 0,61 Prozent auf 0,68 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Freitagmittag hinzu. Um 0,99 Prozent auf 0,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,20 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,17 US-Dollar am Vortag auf 3,14 US-Dollar nach unten (--1,04 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -1,23 Prozent auf 127,33 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 128,92 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net