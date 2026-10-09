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Rohstoffe im Fokus

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagmittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Freitagmittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,068.60 USD -44.40 USD -1.43 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.05 USD 6.51 %
News
Bleipreis
1,832.85 USD -11.55 USD -0.63 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR 0.02 EUR 0.85 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
148.51 EUR 4.01 EUR 2.78 %
News
Erdgaspreis - TTF
78.79 EUR 0.19 EUR 0.24 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.13 USD -0.04 USD -1.33 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,181.45 USD 46.52 USD 1.13 %
News
Haferpreis
4.39 USD 0.06 USD 1.27 %
News
Heizölpreis
126.80 USD -2.11 USD -1.64 %
News
Holzpreis
518.50 USD 1.00 USD 0.19 %
News
Kaffeepreis
2.88 USD -0.01 USD -0.21 %
News
Kakaopreis
4,229.00 GBP -4.00 GBP -0.09 %
News
Kohlepreis
143.40 USD -1.15 USD -0.8 %
News
Kupferpreis
14,526.00 USD 17.15 USD 0.12 %
News
Lebendrindpreis
2.22 USD 0.00 USD 0.12 %
News
Mageres Schwein Preis
0.76 USD -0.01 USD -1.43 %
News
Maispreis
5.01 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Mastrindpreis
3.38 USD 0.00 USD -0.04 %
News
Milchpreis
14.97 USD -0.05 USD -0.33 %
News
Naphthapreis (European)
898.62 USD 31.45 USD 3.63 %
News
Nickelpreis
15,414.00 USD -226.00 USD -1.45 %
News
Ölpreis (Brent)
102.80 USD -1.48 USD -1.42 %
News
Ölpreis (WTI)
90.55 USD -0.94 USD -1.03 %
News
Orangensaftpreis
1.50 USD 0.03 USD 2.32 %
News
Palladiumpreis
1,160.00 USD 33.50 USD 2.97 %
News
Palmölpreis
4,457.00 MYR 147.00 MYR 3.41 %
News
Platinpreis
1,689.00 USD 51.00 USD 3.11 %
News
Rapspreis
513.75 EUR 8.00 EUR 1.58 %
News
Reispreis
16.80 USD -0.06 USD -0.33 %
News
Silberpreis
60.31 USD 0.93 USD 1.57 %
News
Sojabohnenmehlpreis
366.00 USD 5.30 USD 1.47 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD 0.62 %
News
Sojabohnenpreis
12.94 USD 0.06 USD 0.49 %
News
Super Benzin
2.15 EUR 0.01 EUR 0.61 %
News
Weizenpreis
244.25 EUR 0.25 EUR 0.1 %
News
Zinkpreis
3,780.85 USD 28.85 USD 0.77 %
News
Zinnpreis
52,999.00 USD -952.00 USD -1.76 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD 1.24 %
News

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 1,00 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 4.176,33 US-Dollar, nach 4.134,93 US-Dollar am Vortag.

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Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,33 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 60,17 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 59,38 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.686,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.638,00 US-Dollar).

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.126,50 US-Dollar am Vortag auf 1.158,00 US-Dollar nach oben (+2,80Prozent).

Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -1,51 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 13:04 Uhr auf 102,71 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 104,28 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -0,73 Prozent auf 90,82 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 91,49 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Baumwolle 6,59 Prozent stärker bei 0,81 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,76 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagmittag hinzu. Um 1,27 Prozent auf 4,39 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 4,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -0,17 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,89 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kakaopreis um 0,05 Prozent auf 4.235,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4.233,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,05 Prozent auf 5,01 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 5,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,94 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,88 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagmittag hinzu. Um 0,61 Prozent auf 0,68 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Freitagmittag hinzu. Um 0,99 Prozent auf 0,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,20 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,17 US-Dollar am Vortag auf 3,14 US-Dollar nach unten (--1,04 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -1,23 Prozent auf 127,33 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 128,92 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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