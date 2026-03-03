So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochabend

Gold, Öl & Co.

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis liegt am Abend bei 5.127,86 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 0,78 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 5.088,40 US-Dollar stand.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 1,64 Prozent auf 83,51 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 82,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 2.079,50 US-Dollar am Vortag auf 2.159,00 US-Dollar nach oben (+3,82Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,86 Prozent auf 1.674,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.643,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 20:31 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,63 Prozent auf 81,44 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 81,40 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,11 Prozent auf 74,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 74,56 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,19 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 2,07 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 20:16 Uhr auf 3,21 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,15 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis 1,31 Prozent stärker bei 2,91 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,87 US-Dollar.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 1,88 Prozent auf 2,39 US-Dollar, nach 2,34 US-Dollar am Vortag.

Nach 4,34 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Mittwochabend um -0,58 Prozent auf 4,32 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,57 US-Dollar am Vortag auf 3,64 US-Dollar nach oben (+1,94Prozent).

Nach 1,77 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Mittwochabend um 6,37 Prozent auf 1,88 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,11 Prozent auf 11,55 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 11,56 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:16 Uhr ab. Es geht -1,48 Prozent auf 305,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 310,50 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:15 Uhr steht ein Plus von 1,32 Prozent auf 0,63 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,62 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -1,44 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,14 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,05 US-Dollar).

Währenddessen legt der Mageres Schwein Preis um 1,44 Prozent auf 0,97 US-Dollar zu. Gestern war der Mageres Schwein Preis noch 0,96 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 11,20 Prozent auf 16,58 US-Dollar, nach 14,91 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Mittwochabend hinzu. Um 2,51 Prozent auf 86,38 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 84,27 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 121,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (128,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,13 Prozent.

Währenddessen verliert der Reispreis um -1,42 Prozent auf 10,44 US-Dollar. Gestern stand der Reispreis noch bei 10,59 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:30 Uhr notiert der Holzpreis 0,90 Prozent stärker bei 559,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 554,00 US-Dollar.

