Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen im Plus -- Bayer mit Milliardenverlust -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Almonty, adidas, ASML, CrowdStrike, Bitcoin im Fokus
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochabend
Webinar mit Birger Schäfermeier: Strategien machen keine erfolgreichen Trader - Menschen mit System schon
Gold, Öl & Co.

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochabend

04.03.26 20:43 Uhr
Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.257,16 USD 60,67 USD 1,90%
Baumwolle
0,62 USD USD 0,19%
Bleipreis
1.901,35 USD -32,50 USD -1,68%
Dieselpreis Benzin
1,91 EUR 0,10 EUR 5,75%
EEX Strompreis Phelix DE
93,00 EUR 7,30 EUR 8,52%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,91 USD -0,15 USD -4,78%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
5.134,22 USD 45,82 USD 0,90%
Haferpreis
3,21 USD 0,07 USD 2,07%
Heizölpreis
86,65 USD 2,38 USD 2,82%
Holzpreis
558,00 USD 4,00 USD 0,72%
Kaffeepreis
2,91 USD 0,04 USD 1,31%
Kakaopreis
2.141,00 GBP 34,00 GBP 1,61%
Kohlepreis
121,50 USD -2,65 USD -2,13%
Kupferpreis
12.818,85 USD -620,65 USD -4,62%
Lebendrindpreis
2,39 USD 0,04 USD 1,88%
Mageres Schwein Preis
0,97 USD 0,01 USD 1,44%
Maispreis
4,32 USD -0,03 USD -0,58%
Mastrindpreis
3,64 USD 0,07 USD 1,94%
Milchpreis
16,59 USD 1,68 USD 11,27%
Naphthapreis (European)
669,88 USD 36,39 USD 5,74%
Nickelpreis
16.983,50 USD -367,50 USD -2,12%
Ölpreis (Brent)
81,34 USD -0,62 USD -0,76%
Ölpreis (WTI)
74,60 USD 0,04 USD 0,05%
Orangensaftpreis
1,88 USD 0,11 USD 6,37%
Palladiumpreis
1.672,50 USD 29,00 USD 1,76%
Palmölpreis
4.070,00 MYR MYR
Platinpreis
2.161,50 USD 82,00 USD 3,94%
Rapspreis
499,00 EUR 5,00 EUR 1,01%
Reispreis
10,44 USD -0,15 USD -1,42%
Silberpreis
83,37 USD 1,21 USD 1,47%
Sojabohnenmehlpreis
305,90 USD -4,60 USD -1,48%
Sojabohnenölpreis
0,63 USD 0,01 USD 1,32%
Sojabohnenpreis
11,55 USD -0,01 USD -0,11%
Super Benzin
1,89 EUR 0,06 EUR 3,28%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
197,25 EUR 1,75 EUR 0,90%
Zinkpreis
3.285,85 USD -67,65 USD -2,02%
Zinnpreis
49.649,00 USD -7.545,00 USD -13,19%
Zuckerpreis
0,14 USD USD -1,44%
Der Goldpreis liegt am Abend bei 5.127,86 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 0,78 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 5.088,40 US-Dollar stand.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 1,64 Prozent auf 83,51 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 82,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 2.079,50 US-Dollar am Vortag auf 2.159,00 US-Dollar nach oben (+3,82Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,86 Prozent auf 1.674,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.643,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 20:31 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,63 Prozent auf 81,44 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 81,40 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,11 Prozent auf 74,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 74,56 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,19 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 2,07 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 20:16 Uhr auf 3,21 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,15 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis 1,31 Prozent stärker bei 2,91 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,87 US-Dollar.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 1,88 Prozent auf 2,39 US-Dollar, nach 2,34 US-Dollar am Vortag.

Nach 4,34 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Mittwochabend um -0,58 Prozent auf 4,32 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,57 US-Dollar am Vortag auf 3,64 US-Dollar nach oben (+1,94Prozent).

Nach 1,77 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Mittwochabend um 6,37 Prozent auf 1,88 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,11 Prozent auf 11,55 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 11,56 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:16 Uhr ab. Es geht -1,48 Prozent auf 305,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 310,50 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:15 Uhr steht ein Plus von 1,32 Prozent auf 0,63 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,62 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -1,44 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,14 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,05 US-Dollar).

Währenddessen legt der Mageres Schwein Preis um 1,44 Prozent auf 0,97 US-Dollar zu. Gestern war der Mageres Schwein Preis noch 0,96 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 11,20 Prozent auf 16,58 US-Dollar, nach 14,91 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Mittwochabend hinzu. Um 2,51 Prozent auf 86,38 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 84,27 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 121,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (128,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,13 Prozent.

Währenddessen verliert der Reispreis um -1,42 Prozent auf 10,44 US-Dollar. Gestern stand der Reispreis noch bei 10,59 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:30 Uhr notiert der Holzpreis 0,90 Prozent stärker bei 559,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 554,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

