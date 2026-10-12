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Rohstoffe aktuell

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,069.85 USD 1.25 USD 0.04 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.00 USD 0.07 %
News
Bleipreis
1,845.85 USD 13.00 USD 0.71 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.00 EUR 0.04 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
150.00 EUR 1.49 EUR 1 %
News
Erdgaspreis - TTF
84.30 EUR 2.24 EUR 2.73 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.17 USD -0.05 USD -1.49 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,169.94 USD -24.52 USD -0.58 %
News
Haferpreis
4.11 USD -0.10 USD -2.38 %
News
Heizölpreis
124.43 USD -0.79 USD -0.63 %
News
Holzpreis
540.50 USD 7.50 USD 1.41 %
News
Kaffeepreis
2.91 USD 0.04 USD 1.27 %
News
Kakaopreis
4,279.00 GBP 33.00 GBP 0.78 %
News
Kohlepreis
144.75 USD 0.65 USD 0.45 %
News
Kupferpreis
14,688.65 USD 162.65 USD 1.12 %
News
Lebendrindpreis
2.25 USD 0.00 USD -0.13 %
News
Mageres Schwein Preis
0.76 USD 0.01 USD 0.77 %
News
Maispreis
4.84 USD 0.04 USD 0.78 %
News
Mastrindpreis
3.44 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Milchpreis
14.96 USD -0.02 USD -0.13 %
News
Naphthapreis (European)
903.50 USD 4.88 USD 0.54 %
News
Nickelpreis
15,539.00 USD 125.00 USD 0.81 %
News
Ölpreis (Brent)
106.63 USD 1.91 USD 1.82 %
News
Ölpreis (WTI)
93.55 USD 1.70 USD 1.85 %
News
Orangensaftpreis
1.51 USD 0.03 USD 1.82 %
News
Palladiumpreis
1,144.50 USD -7.00 USD -0.61 %
News
Palmölpreis
4,431.00 MYR -26.00 MYR -0.58 %
News
Platinpreis
1,690.00 USD 0.50 USD 0.03 %
News
Rapspreis
506.25 EUR -7.50 EUR -1.46 %
News
Reispreis
16.97 USD 0.03 USD 0.18 %
News
Silberpreis
60.21 USD -0.62 USD -1.02 %
News
Sojabohnenmehlpreis
375.60 USD 6.90 USD 1.87 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.01 USD 0.86 %
News
Sojabohnenpreis
12.88 USD -0.04 USD -0.29 %
News
Super Benzin
2.16 EUR 0.00 EUR -0.05 %
News
Weizenpreis
243.25 EUR -1.00 EUR -0.41 %
News
Zinkpreis
3,839.50 USD 58.65 USD 1.55 %
News
Zinnpreis
52,874.00 USD -125.00 USD -0.24 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.01 USD 2.96 %
News

Am Montagabend knickt der Goldpreis ein. Um 20:40 Uhr sank der Goldpreis um -0,61 Prozent auf 4.169,06 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.194,46 US-Dollar).

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Indessen reduziert sich der Silberpreis um -1,00 Prozent auf 60,22 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 60,83 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,03 Prozent auf 1.690,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.689,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,52 Prozent auf 1.145,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.151,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 106,77 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vortag (104,72 US-Dollar).

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 1,97 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf 93,66 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 91,85 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Baumwolle um 0,07 Prozent auf 0,81 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,81 US-Dollar wert.

Daneben sinkt der Haferpreis um -2,38 Prozent auf 4,11 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,21 US-Dollar.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 1,27 Prozent auf 2,91 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,87 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt der Lebendrindpreis am Montagabend nach. Um -0,13 Prozent auf 2,25 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,25 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Maispreis am Montagabend hinzu. Um 0,78 Prozent auf 4,84 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,80 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,07 Prozent auf 3,44 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,44 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis 1,82 Prozent stärker bei 1,51 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1,49 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenpreis gibt -0,29 Prozent auf 12,88 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 12,92 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 1,87 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 20:15 Uhr auf 375,60 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 368,70 US-Dollar lag.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,86 Prozent auf 0,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,68 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 2,96 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,20 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 20:41 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -1,52 Prozent niedriger bei 3,17 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,22 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Mageres Schwein Preis um 0,77 Prozent auf 0,76 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,75 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 14,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,13 Prozent im Vergleich zum Vortag (14,98 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -0,42 Prozent auf 124,69 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 125,22 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Reispreis bei 16,97 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (16,94 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,18 Prozent.

Derweil geht es für den Holzpreis bergauf. Der Holzpreis steigt 1,41 Prozent auf 540,50 US-Dollar, nach 533,00 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Erdgaspreis - TTF bei 84,30 Euro. Im Vergleich zum Vortag (82,06 Euro) ist das ein Aufschlag von 2,73 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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