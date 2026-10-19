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Gold, Öl & Co. aktuell

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,011.85 USD 17.35 USD 0.58 %
News
Baumwolle
0.80 USD 0.00 USD 0.16 %
News
Bleipreis
1,852.85 USD 0.70 USD 0.04 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.00 EUR -0.13 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
156.10 EUR 1.20 EUR 0.77 %
News
Erdgaspreis - TTF
88.75 EUR 0.73 EUR 0.83 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.05 USD -0.07 USD -2.15 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,141.83 USD -23.67 USD -0.57 %
News
Haferpreis
3.89 USD -0.09 USD -2.2 %
News
Heizölpreis
130.24 USD 0.79 USD 0.61 %
News
Holzpreis
524.00 USD -8.50 USD -1.6 %
News
Kaffeepreis
3.16 USD 0.10 USD 3.3 %
News
Kakaopreis
4,253.00 GBP 32.00 GBP 0.76 %
News
Kohlepreis
145.75 USD 0.10 USD 0.07 %
News
Kupferpreis
14,594.50 USD 55.80 USD 0.38 %
News
Lebendrindpreis
2.28 USD 0.00 USD -0.02 %
News
Mageres Schwein Preis
0.66 USD 0.00 USD -0.67 %
News
Maispreis
4.67 USD -0.08 USD -1.58 %
News
Mastrindpreis
3.44 USD 0.01 USD 0.2 %
News
Milchpreis
15.35 USD 0.08 USD 0.52 %
News
Naphthapreis (European)
919.90 USD 16.08 USD 1.78 %
News
Nickelpreis
15,168.50 USD 282.79 USD 1.9 %
News
Ölpreis (Brent)
109.30 USD -0.56 USD -0.51 %
News
Ölpreis (WTI)
103.66 USD 2.25 USD 2.22 %
News
Orangensaftpreis
1.46 USD 0.04 USD 2.97 %
News
Palladiumpreis
1,124.00 USD 4.50 USD 0.4 %
News
Palmölpreis
4,514.00 MYR -21.00 MYR -0.46 %
News
Platinpreis
1,648.00 USD 19.00 USD 1.17 %
News
Rapspreis
500.75 EUR 0.75 EUR 0.15 %
News
Reispreis
17.13 USD -0.19 USD -1.1 %
News
Silberpreis
57.24 USD 0.21 USD 0.37 %
News
Sojabohnenmehlpreis
354.40 USD -2.70 USD -0.76 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.64 %
News
Sojabohnenpreis
12.53 USD -0.08 USD -0.65 %
News
Super Benzin
2.12 EUR -0.01 EUR -0.28 %
News
Weizenpreis
244.00 EUR -1.75 EUR -0.71 %
News
Zinkpreis
3,738.50 USD 15.00 USD 0.4 %
News
Zinnpreis
50,676.00 USD 600.00 USD 1.2 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD -1.34 %
News

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.145,91 US-Dollar und damit -0,47 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.165,50 US-Dollar.

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Inzwischen steigt der Silberpreis um 0,37 Prozent auf 57,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 57,03 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.647,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.629,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,14 Prozent.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:35 Uhr auf. Es geht 0,36 Prozent auf 1.123,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.119,50 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 109,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (109,86 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,33 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (101,41 US-Dollar) geht es um 2,22 Prozent auf 103,66 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:22 Uhr auf. Es geht 0,16 Prozent auf 0,80 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,80 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,98 US-Dollar) geht es um -2,20 Prozent auf 3,89 US-Dollar nach unten.

Daneben verstärkt sich der Kaffeepreis um 3,30 Prozent auf 3,16 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,06 US-Dollar.

Nach 2,28 US-Dollar am Vortag ist der Lebendrindpreis am Montagabend um -0,02 Prozent auf 2,28 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,74 US-Dollar).

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,20 Prozent auf 3,44 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,44 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Orangensaftpreis hinzu. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,41 US-Dollar am Vortag auf 1,46 US-Dollar nach oben (+2,97Prozent).

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis -0,65 Prozent niedriger bei 12,53 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 12,61 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -0,76 Prozent auf 354,40 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenmehlpreis noch bei 357,10 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,64 Prozent auf 0,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Montagabend nach. Um -1,34 Prozent auf 0,21 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,02 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,12 US-Dollar.

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,67 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Milchpreis um 0,52 Prozent auf 15,35 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 15,27 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 129,44 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 129,44 US-Dollar beziffert.

Zudem gibt der Reispreis am Montagabend nach. Um -1,10 Prozent auf 17,13 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Reispreis bei 17,32 US-Dollar.

Derweil notiert der Holzpreis bei 521,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (532,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,16 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Plus. Im Vergleich zum Vortag (88,02 Euro) geht es um 0,83 Prozent auf 88,75 Euro nach oben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

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