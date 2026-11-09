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Rohstoffkurse aktuell

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,049.30 USD -34.79 USD -1.13 %
News
Baumwolle
0.80 USD 0.01 USD 0.81 %
News
Bleipreis
1,855.85 USD -10.50 USD -0.56 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR 0.01 EUR 0.4 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
153.50 EUR -3.50 EUR -2.23 %
News
Erdgaspreis - TTF
85.97 EUR -4.59 EUR -5.06 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.02 USD 0.02 USD 0.8 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,096.59 USD 29.31 USD 0.72 %
News
Haferpreis
3.35 USD 0.01 USD 0.3 %
News
Heizölpreis
114.39 USD 0.00 USD 0 %
News
Holzpreis
504.00 USD -15.50 USD -2.98 %
News
Kaffeepreis
2.78 USD -0.02 USD -0.63 %
News
Kakaopreis
3,854.00 GBP -54.00 GBP -1.38 %
News
Kohlepreis
133.80 USD -0.25 USD -0.19 %
News
Kupferpreis
13,950.00 USD -159.85 USD -1.13 %
News
Lebendrindpreis
2.14 USD 0.00 USD -0.16 %
News
Mageres Schwein Preis
0.54 USD -0.02 USD -2.86 %
News
Maispreis
4.44 USD 0.02 USD 0.51 %
News
Mastrindpreis
3.22 USD -0.03 USD -0.84 %
News
Milchpreis
17.71 USD 0.01 USD 0.06 %
News
Naphthapreis (European)
859.74 USD 9.64 USD 1.13 %
News
Nickelpreis
16,091.50 USD 2.50 USD 0.02 %
News
Ölpreis (Brent)
97.02 USD -1.30 USD -1.32 %
News
Ölpreis (WTI)
89.89 USD -0.94 USD -1.03 %
News
Orangensaftpreis
1.33 USD 0.05 USD 3.58 %
News
Palladiumpreis
1,032.00 USD 4.00 USD 0.39 %
News
Palmölpreis
4,049.00 MYR -77.00 MYR -1.87 %
News
Platinpreis
1,550.00 USD 15.50 USD 1.01 %
News
Rapspreis
523.50 EUR -1.50 EUR -0.29 %
News
Reispreis
17.72 USD -0.13 USD -0.7 %
News
Silberpreis
52.58 USD 0.56 USD 1.08 %
News
Sojabohnenmehlpreis
317.90 USD -1.30 USD -0.41 %
News
Sojabohnenölpreis
0.63 USD 0.01 USD 0.85 %
News
Sojabohnenpreis
11.98 USD 0.09 USD 0.78 %
News
Super Benzin
2.02 EUR 0.01 EUR 0.30 %
News
Weizenpreis
225.50 EUR 2.75 EUR 1.23 %
News
Zinkpreis
3,758.65 USD -118.00 USD -3.04 %
News
Zinnpreis
46,312.50 USD -1,786.50 USD -3.71 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.33 %
News

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.098,20 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,76 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.067,28 US-Dollar stand.

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In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 1,06 Prozent auf 52,57 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 52,02 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 0,91 Prozent auf 1.548,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.534,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.037,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.028,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,88 Prozent.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -1,52 Prozent auf 96,83 US-Dollar. Am Vortag standen noch 98,32 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -1,21 Prozent auf 89,73 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 90,83 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 0,58 Prozent auf 0,80 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,79 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Haferpreis um 0,30 Prozent auf 3,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,34 US-Dollar.

Nach 4,42 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Montagvormittag um 0,28 Prozent auf 4,43 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,25 Prozent auf 318,40 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 319,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,80 Prozent auf 0,63 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,62 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,22 Prozent auf 0,18 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,00 US-Dollar) geht es um 1,33 Prozent auf 3,04 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -0,69 Prozent auf 113,59 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 114,39 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Kohlepreis um -0,19 Prozent auf 133,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 134,05 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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