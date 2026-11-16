So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagvormittag

Gold, Öl & Co. aktuell

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 3.864,16 US-Dollar und damit -0,42 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 3.880,44 US-Dollar.

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Inzwischen fällt der Silberpreis um -2,44 Prozent auf 47,55 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 48,74 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.468,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.489,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,44 Prozent.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,92 Prozent auf 995,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.014,50 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 95,65 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (95,84 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,20 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (88,56 US-Dollar) geht es um -0,23 Prozent auf 88,36 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Baumwolle um 10:00 Uhr ab. Es geht -1,56 Prozent auf 0,78 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,79 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,62 US-Dollar) geht es um 0,07 Prozent auf 3,62 US-Dollar nach oben.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,34 Prozent auf 4,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,46 US-Dollar.

Nach 12,32 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Montagvormittag um -0,47 Prozent auf 12,26 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 328,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (329,80 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,74 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,64 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,18 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach unten (--0,92 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -4,02 Prozent niedriger bei 3,10 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 09:57 Uhr steht ein Minus von -0,23 Prozent auf 17,54 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 17,58 US-Dollar.

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,23 Prozent auf 112,27 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 112,54 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Montagvormittag hinzu. Um 3,52 Prozent auf 141,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 136,40 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net