So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagvormittag
20.06.26 10:13 Uhr
Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.
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Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
3.396,50 USD -13,09 USD -0,38%
0,76 USD -0,01 USD -1,11%
1.935,00 USD -10,00 USD -0,51%
1,71 EUR -0,03 EUR -1,72%
98,19 EUR 1,15 EUR 1,19%
46,61 EUR 5,07 EUR 12,21%
3,20 USD -0,04 USD -1,08%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.156,56 USD USD
3,13 USD 0,07 USD 2,20%
84,27 USD 1,59 USD 1,92%
633,00 USD 2,50 USD 0,40%
2,75 USD -0,03 USD -0,99%
3.283,00 GBP 96,00 GBP 3,01%
126,15 USD 1,85 USD 1,49%
13.530,50 USD -81,50 USD -0,60%
2,55 USD -0,01 USD -0,36%
0,95 USD USD 0,40%
4,18 USD -0,04 USD -0,83%
3,67 USD -0,01 USD -0,22%
16,07 USD 0,08 USD 0,50%
692,24 USD 0,36 USD 0,05%
17.590,00 USD -180,00 USD -1,01%
80,57 USD 1,31 USD 1,65%
76,52 USD -0,08 USD -0,10%
1,59 USD 0,10 USD 6,48%
1.258,50 USD USD
4.594,00 MYR 84,00 MYR 1,86%
1.668,00 USD USD
503,50 EUR -4,50 EUR -0,89%
12,21 USD 0,28 USD 2,31%
65,10 USD USD
301,30 USD -3,50 USD -1,15%
0,70 USD -0,02 USD -2,59%
11,23 USD -0,09 USD -0,82%
1,79 EUR -0,02 EUR -0,99%
202,75 EUR -1,50 EUR -0,73%
3.584,50 USD 19,50 USD 0,55%
53.200,00 USD -255,00 USD -0,48%
0,14 USD USD -1,88%
Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.156,56 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.156,56 US-Dollar).
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Redaktion finanzen.net
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