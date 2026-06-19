So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagvormittag

Goldpreis steuert auf zweiten Wochenverlust in Folge zu - was das Edelmetall belastet

Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 22

Bullen-Rally oder Totalabsturz? Warum sich Top-Analysten bei Goldpreis so uneins sind wie nie

Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet

Heute im Fokus

Ryanair CEO O'Leary bleibt bis 2032. RWE-Aktie: Bericht über bevorstehenden Amprion-Zukauf. UniCredit baut Beteiligung an Commerzbank aus. Deutsche Bank sieht Risiken für Novo Nordisk. Analyst sieht noch mehr Potenzial für tonies-Aktie. Angriff auf BYD und Co.: EU plant nächsten Zollhammer. HORNBACH steigert Umsatz. Mercedes setzt auf mehr "Gewinnermentalität". Strategy-Aktie auf Rekordtief weckt Zweifel an Konzernstrategie. Iran-Verhandlungen auf der Kippe?