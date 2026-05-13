DAX letztlich stärker -- Wall Street höher -- Cerebras-IPO -- Techwerte mit neuen Rekorden -- Cisco mit Rekordumsatz -- BMW, NVIDIA, Infineon, Alibaba, Marvell, Rheinmetall, Siemens im Fokus
Rohstoffkurse im Fokus

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

14.05.26 20:43 Uhr
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.649,25 USD 83,35 USD 2,34%
Baumwolle
0,84 USD -0,03 USD -3,31%
Bleipreis
2.035,00 USD 30,65 USD 1,53%
Dieselpreis Benzin
1,97 EUR 0,00 EUR 0,15%
EEX Strompreis Phelix DE
96,73 EUR -0,22 EUR -0,23%
Erdgaspreis - TTF
47,31 EUR 0,34 EUR 0,72%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,92 USD 0,05 USD 1,78%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.667,31 USD -21,33 USD -0,45%
Haferpreis
3,46 USD -0,05 USD -1,36%
Heizölpreis
103,29 USD -1,59 USD -1,51%
Holzpreis
583,50 USD 6,50 USD 1,13%
Kaffeepreis
2,94 USD -0,02 USD -0,61%
Kakaopreis
3.110,00 GBP -162,00 GBP -4,95%
Kohlepreis
107,75 USD -2,05 USD -1,87%
Kupferpreis
14.095,85 USD 224,35 USD 1,62%
Lebendrindpreis
2,52 USD USD -0,18%
Mageres Schwein Preis
0,90 USD USD -0,50%
Maispreis
4,52 USD -0,15 USD -3,22%
Mastrindpreis
3,68 USD USD 0,09%
Milchpreis
16,96 USD -0,13 USD -0,76%
Naphthapreis (European)
922,37 USD -14,58 USD -1,56%
Nickelpreis
19.019,00 USD 307,50 USD 1,64%
Ölpreis (Brent)
105,87 USD 0,15 USD 0,14%
Ölpreis (WTI)
101,45 USD 0,43 USD 0,43%
Orangensaftpreis
1,81 USD -0,10 USD -5,23%
Palladiumpreis
1.443,50 USD -75,00 USD -4,94%
Palmölpreis
4.390,00 MYR -62,00 MYR -1,39%
Platinpreis
2.066,50 USD -113,00 USD -5,18%
Rapspreis
520,00 EUR -2,00 EUR -0,38%
Reispreis
12,41 USD 0,06 USD 0,49%
Silberpreis
84,25 USD -3,76 USD -4,27%
Sojabohnenmehlpreis
342,70 USD USD
Sojabohnenölpreis
0,75 USD USD -0,58%
Sojabohnenpreis
11,75 USD -0,41 USD -3,35%
Super Benzin
1,97 EUR 0,01 EUR 0,41%
Weizenpreis
215,00 EUR -1,50 EUR -0,69%
Zinkpreis
3.516,15 USD 18,25 USD 0,52%
Zinnpreis
55.726,00 USD 327,00 USD 0,59%
Zuckerpreis
0,15 USD USD -2,54%
Der Goldpreis ging um 20:40 Uhr um -0,40 Prozent auf 4.670,06 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.688,64 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -4,10 Prozent auf 84,40 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 88,01 US-Dollar stand.

Nach 2.179,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Donnerstagabend um -5,12 Prozent auf 2.068,00 US-Dollar gesunken.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -4,87 Prozent auf 1.444,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.518,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 0,02 Prozent auf 105,74 US-Dollar, nach 105,72 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf. Es geht 0,48 Prozent auf 101,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 101,02 US-Dollar stand.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,87 US-Dollar am Vortag auf 0,84 US-Dollar nach unten (--3,31 Prozent).

Zudem gibt der Haferpreis am Donnerstagabend nach. Um -1,36 Prozent auf 3,46 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,50 US-Dollar.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -0,61 Prozent auf 2,94 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,96 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Lebendrindpreis bergab. Um 20:05 Uhr steht ein Minus von -0,18 Prozent auf 2,52 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Lebendrindpreis noch bei 2,53 US-Dollar.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,67 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,22 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 3,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,67 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,91 US-Dollar) geht es um -5,23 Prozent auf 1,81 US-Dollar nach unten.

Nach 12,15 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Donnerstagabend um -3,35 Prozent auf 11,75 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Sojabohnenmehlpreis kaum vom Fleck. Nach 342,70 US-Dollar am Vortag, tendiert der Sojabohnenmehlpreis um 19:01 Uhr bei 342,70 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -0,58 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,75 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -2,54 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 2,86 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend um 1,33 Prozent auf 2,90 US-Dollar gestiegen.

Nach 0,91 US-Dollar am Vortag ist der Mageres Schwein Preis am Donnerstagabend um -0,50 Prozent auf 0,90 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Milchpreis um 20:10 Uhr ab. Es geht -0,76 Prozent auf 16,96 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 17,09 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,26 Prozent auf 103,56 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 104,88 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 107,75 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (109,80 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,87 Prozent.

Daneben wertet der Reispreis um 19:01 Uhr auf. Es geht 0,49 Prozent auf 12,41 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 12,35 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Holzpreis um 20:19 Uhr auf. Es geht 1,13 Prozent auf 583,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 577,00 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

