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Rohstoffkurse im Fokus

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

25.05.26 20:43 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.653,45 USD 12,80 USD 0,35%
News
Baumwolle
0,77 USD -0,01 USD -0,82%
News
Bleipreis
2.005,50 USD 9,65 USD 0,48%
News
Dieselpreis Benzin
1,94 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,75 EUR 0,65 EUR 0,67%
News
Erdgaspreis - TTF
48,34 EUR -1,02 EUR -2,06%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,91 USD -0,11 USD -3,68%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.571,17 USD 65,50 USD 1,45%
News
Haferpreis
3,66 USD USD
News
Heizölpreis
102,76 USD 1,59 USD 1,57%
News
Holzpreis
585,50 USD 1,50 USD 0,26%
News
Kaffeepreis
2,71 USD -0,02 USD -0,71%
News
Kakaopreis
2.860,00 GBP 2,00 GBP 0,07%
News
Kohlepreis
110,75 USD -1,95 USD -1,73%
News
Kupferpreis
13.544,00 USD 117,15 USD 0,87%
News
Lebendrindpreis
2,49 USD USD 0,08%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD 0,01 USD 0,76%
News
Maispreis
4,64 USD USD 0,05%
News
Mastrindpreis
3,50 USD -0,19 USD -5,13%
News
Milchpreis
16,92 USD USD
News
Naphthapreis (European)
889,98 USD 3,86 USD 0,44%
News
Nickelpreis
18.550,00 USD 13,50 USD 0,07%
News
Ölpreis (Brent)
96,14 USD -8,11 USD -7,78%
News
Ölpreis (WTI)
96,60 USD 0,25 USD 0,26%
News
Orangensaftpreis
1,67 USD USD 0,12%
News
Palladiumpreis
1.403,00 USD 49,00 USD 3,62%
News
Palmölpreis
4.408,00 MYR -20,00 MYR -0,45%
News
Platinpreis
1.975,00 USD 47,50 USD 2,46%
News
Rapspreis
527,25 EUR 3,50 EUR 0,67%
News
Reispreis
13,00 USD 0,02 USD 0,12%
News
Silberpreis
78,10 USD 2,67 USD 3,54%
News
Sojabohnenmehlpreis
332,20 USD 0,30 USD 0,09%
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Sojabohnenölpreis
0,74 USD USD -0,64%
News
Sojabohnenpreis
11,97 USD USD
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Super Benzin
1,97 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
Weizenpreis
215,00 EUR 0,75 EUR 0,35%
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Zinkpreis
3.544,25 USD 17,10 USD 0,48%
News
Zinnpreis
53.898,50 USD 1.122,50 USD 2,13%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,48%
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Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 1,45 Prozent auf 4.570,96 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.505,67 US-Dollar.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:38 Uhr auf. Es geht 3,54 Prozent auf 78,10 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 75,43 US-Dollar stand.

Nach 1.927,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Montagabend um 2,46 Prozent auf 1.975,00 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 3,62 Prozent auf 1.403,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.354,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -7,78 Prozent auf 96,14 US-Dollar, nach 104,25 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Maispreis um 20:15 Uhr auf. Es geht 0,05 Prozent auf 4,64 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,63 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Sojabohnenpreis kaum. Am Montagabend lag der Sojabohnenpreis bei 11,97 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 11,97 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Montagabend hinzu. Um 0,09 Prozent auf 332,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 331,90 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,64 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,74 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 19:39 Uhr steht ein Minus von -1,73 Prozent auf 110,75 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 112,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

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