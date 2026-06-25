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Rohstoffpreise aktuell

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

26.06.26 20:43 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend | finanzen.net

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.163,73 USD 1,79 USD 0,06%
News
Baumwolle
0,72 USD -0,02 USD -2,37%
News
Bleipreis
1.893,85 USD -2,05 USD -0,11%
News
Dieselpreis Benzin
1,73 EUR 0,01 EUR 0,58%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,45 EUR -0,45 EUR -0,46%
News
Erdgaspreis - TTF
40,47 EUR 0,15 EUR 0,37%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,23 USD -0,11 USD -3,35%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.067,39 USD 39,82 USD 0,99%
News
Haferpreis
2,77 USD 0,03 USD 1,19%
News
Heizölpreis
84,80 USD -2,38 USD -2,73%
News
Holzpreis
619,50 USD 2,00 USD 0,32%
News
Kaffeepreis
2,87 USD -0,02 USD -0,71%
News
Kakaopreis
3.807,00 GBP -81,00 GBP -2,08%
News
Kohlepreis
125,80 USD -0,30 USD -0,24%
News
Kupferpreis
13.193,75 USD 12,35 USD 0,09%
News
Lebendrindpreis
2,58 USD USD 0,17%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD USD 0,24%
News
Maispreis
4,12 USD -0,03 USD -0,72%
News
Mastrindpreis
3,70 USD -0,04 USD -0,96%
News
Milchpreis
16,01 USD -0,02 USD -0,12%
News
Naphthapreis (European)
685,45 USD 5,68 USD 0,84%
News
Nickelpreis
16.634,00 USD 29,00 USD 0,17%
News
Ölpreis (Brent)
71,79 USD -3,05 USD -4,08%
News
Ölpreis (WTI)
69,20 USD -2,72 USD -3,78%
News
Orangensaftpreis
1,41 USD 0,08 USD 5,66%
News
Palladiumpreis
1.211,50 USD 22,50 USD 1,89%
News
Palmölpreis
4.504,00 MYR -9,00 MYR -0,20%
News
Platinpreis
1.630,00 USD 25,00 USD 1,56%
News
Rapspreis
519,00 EUR 5,25 EUR 1,02%
News
Reispreis
13,16 USD 0,18 USD 1,39%
News
Silberpreis
58,90 USD 1,01 USD 1,74%
News
Sojabohnenmehlpreis
307,00 USD -1,20 USD -0,39%
News
Sojabohnenölpreis
0,71 USD USD 0,32%
News
Sojabohnenpreis
11,24 USD -0,04 USD -0,31%
News
Super Benzin
1,81 EUR 0,00 EUR 0,17%
News
Weizenpreis
207,00 EUR -0,75 EUR -0,36%
News
Zinkpreis
3.430,85 USD -5,80 USD -0,17%
News
Zinnpreis
50.100,00 USD 576,00 USD 1,16%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 3,17%
News

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 1,15 Prozent auf 4.073,96 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.027,57 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Indessen verstärkt sich der Silberpreis um 1,97 Prozent auf 59,03 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 57,89 US-Dollar.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.605,00 US-Dollar am Vortag auf 1.631,50 US-Dollar nach oben (+1,65Prozent).

Nach 1.189,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Freitagabend um 1,93 Prozent auf 1.212,00 US-Dollar gestiegen.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -3,96 Prozent auf 71,88 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 74,84 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -3,84 Prozent auf 69,16 US-Dollar, nach 71,92 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Baumwolle um 20:26 Uhr ab. Es geht -2,37 Prozent auf 0,72 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,73 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Haferpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Haferpreis um 1,19 Prozent auf 2,77 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,74 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -0,71 Prozent auf 2,87 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,89 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,17 Prozent auf 2,58 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,57 US-Dollar.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,15 US-Dollar am Vortag auf 4,12 US-Dollar nach unten (--0,72 Prozent).

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -0,96 Prozent auf 3,70 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,73 US-Dollar.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf. Es geht 5,66 Prozent auf 1,41 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1,33 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,31 Prozent auf 11,24 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,28 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,39 Prozent auf 307,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 308,20 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,32 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,71 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) geht es um 3,17 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,23 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,35 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,34 US-Dollar).

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,93 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,93 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,24 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (16,03 US-Dollar) geht es um -0,12 Prozent auf 16,01 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt der Heizölpreis am Freitagabend nach. Um -2,73 Prozent auf 84,80 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 87,18 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 125,80 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (126,10 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,24 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Reispreis 1,39 Prozent stärker bei 13,16 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 12,98 US-Dollar.

Indes gewinnt der Holzpreis hinzu. Für den Holzpreis geht es nach 617,50 US-Dollar am Vortag auf 619,50 US-Dollar nach oben (+0,32Prozent).

Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 0,37 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 18:52 Uhr auf 40,47 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 40,32 Euro lag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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