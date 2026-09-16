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Rohstoffpreise aktuell

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,235.35 USD -8.68 USD -0.27 %
News
Baumwolle
0.80 USD -0.01 USD -0.81 %
News
Bleipreis
1,827.85 USD -6.05 USD -0.33 %
News
Dieselpreis Benzin
2.44 EUR 0.01 EUR 0.29 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
146.00 EUR -4.75 EUR -3.15 %
News
Erdgaspreis - TTF
78.33 EUR -2.68 EUR -3.3 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.89 USD -0.03 USD -1.03 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,254.87 USD -39.13 USD -0.91 %
News
Haferpreis
4.04 USD 0.13 USD 3.26 %
News
Heizölpreis
138.43 USD -0.53 USD -0.38 %
News
Holzpreis
559.50 USD -25.00 USD -4.28 %
News
Kaffeepreis
2.96 USD -0.04 USD -1.27 %
News
Kakaopreis
4,377.00 GBP 319.00 GBP 7.86 %
News
Kohlepreis
138.00 USD -1.00 USD -0.72 %
News
Kupferpreis
14,044.85 USD 1.00 USD 0.01 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD -0.02 USD -0.93 %
News
Mageres Schwein Preis
0.79 USD 0.00 USD -0.47 %
News
Maispreis
5.34 USD -0.02 USD -0.33 %
News
Mastrindpreis
3.39 USD -0.02 USD -0.44 %
News
Milchpreis
16.11 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Naphthapreis (European)
864.46 USD 10.70 USD 1.25 %
News
Nickelpreis
16,131.00 USD -49.00 USD -0.3 %
News
Ölpreis (Brent)
105.93 USD -2.82 USD -2.59 %
News
Ölpreis (WTI)
102.26 USD -3.57 USD -3.37 %
News
Orangensaftpreis
1.45 USD -0.07 USD -4.5 %
News
Palladiumpreis
1,269.50 USD -24.00 USD -1.86 %
News
Palmölpreis
4,550.00 MYR -48.00 MYR -1.04 %
News
Platinpreis
1,741.50 USD -33.50 USD -1.89 %
News
Rapspreis
554.50 EUR 3.50 EUR 0.64 %
News
Reispreis
15.86 USD 0.07 USD 0.44 %
News
Silberpreis
62.73 USD -0.94 USD -1.48 %
News
Sojabohnenmehlpreis
362.60 USD 2.50 USD 0.69 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD -0.01 USD -1.2 %
News
Sojabohnenpreis
13.22 USD 0.03 USD 0.21 %
News
Super Benzin
2.31 EUR 0.01 EUR 0.61 %
News
Weizenpreis
242.25 EUR 1.75 EUR 0.73 %
News
Zinkpreis
3,921.15 USD -29.50 USD -0.75 %
News
Zinnpreis
51,776.00 USD -375.00 USD -0.72 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.17 %
News

Am Mittwochabend knickt der Goldpreis ein. Um 20:40 Uhr sank der Goldpreis um -0,06 Prozent auf 4.291,57 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.294,00 US-Dollar).

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Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Silberpreis um 0,03 Prozent auf 63,69 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 63,67 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Platinpreis um -0,56 Prozent auf 1.765,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.775,00 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,35 Prozent auf 1.298,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.293,50 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -2,71 Prozent auf 105,80 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 108,75 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -3,20 Prozent auf 102,44 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 105,83 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,81 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Haferpreis um 3,26 Prozent auf 4,04 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,91 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -1,27 Prozent auf 2,96 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,00 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Lebendrindpreis um -0,93 Prozent auf 2,19 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,21 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (5,36 US-Dollar) geht es um -0,33 Prozent auf 5,34 US-Dollar nach unten.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,44 Prozent auf 3,39 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,40 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Orangensaftpreis um -4,50 Prozent auf 1,45 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 1,52 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 13,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,19 US-Dollar).

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,69 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr auf 362,60 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 360,10 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,70 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Aufwind. Um 19:04 Uhr zieht der Zuckerpreis um 0,17 Prozent auf 0,18 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,40 Prozent auf 2,88 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,92 US-Dollar.

Mit dem Mageres Schwein Preis geht es indes nach unten. Der Mageres Schwein Preis gibt -0,47 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,79 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (16,12 US-Dollar) geht es um 0,06 Prozent auf 16,13 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -0,19 Prozent auf 138,69 US-Dollar, nach 138,95 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (15,79 US-Dollar) geht es um 0,44 Prozent auf 15,86 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 558,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,53 Prozent im Vergleich zum Vortag (584,50 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - TTF um -3,30 Prozent auf 78,33 Euro. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - TTF bei 81,00 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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