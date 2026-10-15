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Commodities im Blick

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2,979.80 USD -58.12 USD -1.91 %
News
Baumwolle
0.80 USD -0.01 USD -0.74 %
News
Bleipreis
1,865.90 USD 7.05 USD 0.38 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.01 EUR 0.49 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
155.60 EUR -0.50 EUR -0.32 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.78 EUR 0.64 EUR 0.73 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.24 USD 0.04 USD 1.22 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,163.57 USD 57.87 USD 1.41 %
News
Haferpreis
3.96 USD -0.02 USD -0.38 %
News
Heizölpreis
127.33 USD -2.91 USD -2.23 %
News
Holzpreis
536.50 USD 3.50 USD 0.66 %
News
Kaffeepreis
2.95 USD -0.03 USD -1.09 %
News
Kakaopreis
4,362.00 GBP 45.00 GBP 1.04 %
News
Kohlepreis
145.10 USD 0.10 USD 0.07 %
News
Kupferpreis
14,750.35 USD 9.35 USD 0.06 %
News
Lebendrindpreis
2.26 USD 0.02 USD 0.79 %
News
Mageres Schwein Preis
0.67 USD -0.09 USD -11.81 %
News
Maispreis
4.78 USD -0.03 USD -0.52 %
News
Mastrindpreis
3.44 USD 0.03 USD 0.75 %
News
Milchpreis
15.31 USD 0.26 USD 1.73 %
News
Naphthapreis (European)
905.45 USD -4.49 USD -0.49 %
News
Nickelpreis
15,474.00 USD 23.00 USD 0.15 %
News
Ölpreis (Brent)
105.81 USD -0.25 USD -0.24 %
News
Ölpreis (WTI)
97.79 USD 2.70 USD 2.84 %
News
Orangensaftpreis
1.40 USD -0.03 USD -1.97 %
News
Palladiumpreis
1,135.00 USD 37.50 USD 3.42 %
News
Palmölpreis
4,515.00 MYR 117.00 MYR 2.66 %
News
Platinpreis
1,627.50 USD 17.00 USD 1.06 %
News
Rapspreis
523.00 EUR 5.00 EUR 0.97 %
News
Reispreis
17.29 USD 0.02 USD 0.12 %
News
Silberpreis
57.27 USD 1.61 USD 2.89 %
News
Sojabohnenmehlpreis
359.80 USD -10.30 USD -2.78 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD 0.19 %
News
Sojabohnenpreis
12.64 USD -0.13 USD -1.02 %
News
Super Benzin
2.16 EUR 0.00 EUR -0.19 %
News
Weizenpreis
249.25 EUR 4.75 EUR 1.94 %
News
Zinkpreis
3,802.90 USD -17.25 USD -0.45 %
News
Zinnpreis
53,490.00 USD 616.00 USD 1.17 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD 1.39 %
News

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 1,25 Prozent auf 4.156,95 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.105,70 US-Dollar.

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Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 2,53 Prozent auf 57,07 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 55,66 US-Dollar.

Währenddessen legt der Platinpreis um 0,90 Prozent auf 1.625,00 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.610,50 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.097,50 US-Dollar am Vortag auf 1.134,00 US-Dollar nach oben (+3,33Prozent).

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,09 Prozent auf 105,96 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 106,06 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 97,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (95,09 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 3,01 Prozent.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 20:22 Uhr gibt der Baumwolle um -0,74 Prozent auf 0,80 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,81 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,98 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Kaffeepreis um -1,09 Prozent auf 2,95 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 2,98 US-Dollar.

Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,79 Prozent auf 2,26 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,24 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Maispreis um -0,52 Prozent auf 4,78 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 4,81 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,75 Prozent auf 3,44 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,41 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -1,97 Prozent auf 1,40 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,42 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,77 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,02 Prozent.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 370,10 US-Dollar am Vortag auf 359,80 US-Dollar nach unten (--2,78 Prozent).

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,19 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:03 Uhr auf. Es geht 1,39 Prozent auf 0,21 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,21 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,38 Prozent auf 3,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,20 US-Dollar.

Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,76 US-Dollar am Vortag auf 0,67 US-Dollar nach unten (--11,81 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,80 Prozent auf 15,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 15,05 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -2,03 Prozent auf 127,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 130,24 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Reispreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,12 Prozent auf 17,29 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Reispreis bei 17,27 US-Dollar.

Derweil notiert der Holzpreis bei 535,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (533,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,47 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 0,73 Prozent auf 87,78 Euro. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - TTF bei 87,14 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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