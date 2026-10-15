So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Commodities im Blick

15.10.26 20:43 Uhr

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 1,25 Prozent auf 4.156,95 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.105,70 US-Dollar.

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Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 2,53 Prozent auf 57,07 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 55,66 US-Dollar.

Währenddessen legt der Platinpreis um 0,90 Prozent auf 1.625,00 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.610,50 US-Dollar wert.

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.097,50 US-Dollar am Vortag auf 1.134,00 US-Dollar nach oben (+3,33Prozent).

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,09 Prozent auf 105,96 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 106,06 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 97,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (95,09 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 3,01 Prozent.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 20:22 Uhr gibt der Baumwolle um -0,74 Prozent auf 0,80 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,81 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,98 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Kaffeepreis um -1,09 Prozent auf 2,95 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 2,98 US-Dollar.

Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,79 Prozent auf 2,26 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,24 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Maispreis um -0,52 Prozent auf 4,78 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 4,81 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,75 Prozent auf 3,44 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,41 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -1,97 Prozent auf 1,40 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,42 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,77 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,02 Prozent.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 370,10 US-Dollar am Vortag auf 359,80 US-Dollar nach unten (--2,78 Prozent).

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,19 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:03 Uhr auf. Es geht 1,39 Prozent auf 0,21 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,21 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,38 Prozent auf 3,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,20 US-Dollar.

Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,76 US-Dollar am Vortag auf 0,67 US-Dollar nach unten (--11,81 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,80 Prozent auf 15,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 15,05 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -2,03 Prozent auf 127,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 130,24 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Reispreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,12 Prozent auf 17,29 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Reispreis bei 17,27 US-Dollar.

Derweil notiert der Holzpreis bei 535,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (533,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,47 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 0,73 Prozent auf 87,78 Euro. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - TTF bei 87,14 Euro.

Redaktion finanzen.net