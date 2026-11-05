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Rohstoffe im Blick

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,073.85 USD 32.34 USD 1.06 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.01 USD 0.77 %
News
Bleipreis
1,857.85 USD -3.50 USD -0.19 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.00 EUR -0.13 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
153.00 EUR -6.00 EUR -3.77 %
News
Erdgaspreis - TTF
90.55 EUR 0.51 EUR 0.57 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.95 USD -0.01 USD -0.41 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,101.40 USD 37.89 USD 0.93 %
News
Haferpreis
3.34 USD -0.03 USD -0.74 %
News
Heizölpreis
114.91 USD 3.70 USD 3.33 %
News
Holzpreis
520.00 USD -2.00 USD -0.38 %
News
Kaffeepreis
2.77 USD -0.03 USD -0.93 %
News
Kakaopreis
3,889.00 GBP -198.00 GBP -4.84 %
News
Kohlepreis
136.50 USD -1.80 USD -1.3 %
News
Kupferpreis
14,199.85 USD 89.50 USD 0.63 %
News
Lebendrindpreis
2.14 USD -0.04 USD -1.62 %
News
Mageres Schwein Preis
0.55 USD -0.03 USD -4.47 %
News
Maispreis
4.41 USD -0.04 USD -0.79 %
News
Mastrindpreis
3.25 USD -0.07 USD -2.09 %
News
Milchpreis
17.66 USD -0.19 USD -1.06 %
News
Naphthapreis (European)
828.54 USD -64.10 USD -7.18 %
News
Nickelpreis
15,464.00 USD 270.00 USD 1.78 %
News
Ölpreis (Brent)
98.44 USD 3.82 USD 4.04 %
News
Ölpreis (WTI)
90.77 USD 2.65 USD 3.01 %
News
Orangensaftpreis
1.28 USD -0.03 USD -2.32 %
News
Palladiumpreis
1,052.00 USD 42.00 USD 4.16 %
News
Palmölpreis
4,123.00 MYR -176.00 MYR -4.09 %
News
Platinpreis
1,526.00 USD 28.00 USD 1.87 %
News
Rapspreis
526.25 EUR -12.50 EUR -2.32 %
News
Reispreis
17.92 USD 0.28 USD 1.59 %
News
Silberpreis
52.06 USD -0.24 USD -0.46 %
News
Sojabohnenmehlpreis
317.40 USD -1.20 USD -0.38 %
News
Sojabohnenölpreis
0.62 USD -0.01 USD -2.06 %
News
Sojabohnenpreis
11.81 USD -0.12 USD -1.03 %
News
Super Benzin
2.05 EUR -0.01 EUR -0.63 %
News
Weizenpreis
223.00 EUR -2.00 EUR -0.89 %
News
Zinkpreis
3,873.85 USD 5.65 USD 0.15 %
News
Zinnpreis
48,112.50 USD 211.50 USD 0.44 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD 0.49 %
News

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.102,80 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 0,97 Prozent höher als am Vortag (4.063,51 US-Dollar).

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In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -0,02 Prozent auf 52,29 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 52,30 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 1,90 Prozent auf 1.526,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.498,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.051,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.010,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 4,11 Prozent.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 3,85 Prozent auf 98,26 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 94,62 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagabend hinzu. Um 3,27 Prozent auf 91,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 88,12 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 20:28 Uhr notiert der Baumwolle 0,77 Prozent stärker bei 0,79 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,78 US-Dollar.

Daneben sinkt der Haferpreis um -0,74 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,36 US-Dollar.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 2,80 US-Dollar am Vortag auf 2,77 US-Dollar nach unten (--0,93 Prozent).

Währenddessen verliert der Lebendrindpreis um -1,62 Prozent auf 2,14 US-Dollar. Gestern stand der Lebendrindpreis noch bei 2,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Maispreis um -0,79 Prozent auf 4,41 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,44 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mastrindpreis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mastrindpreis um -2,09 Prozent auf 3,25 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,32 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,32 US-Dollar am Vortag auf 1,28 US-Dollar nach unten (--2,32 Prozent).

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -1,03 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 20:15 Uhr auf 11,81 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 11,93 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagabend nach. Um -0,38 Prozent auf 317,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 318,60 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -2,06 Prozent auf 0,62 US-Dollar, nach 0,64 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 0,49 Prozent auf 0,19 US-Dollar, nach 0,18 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -0,61 Prozent auf 2,94 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,96 US-Dollar.

Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,58 US-Dollar am Vortag auf 0,55 US-Dollar nach unten (--4,47 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 20:23 Uhr steht ein Minus von -1,06 Prozent auf 17,66 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 17,85 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 3,80 Prozent auf 115,44 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 111,22 US-Dollar.

Derweil notiert der Reispreis bei 17,92 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (17,64 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,59 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Abschläge in Höhe von -0,38 Prozent auf 520,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 522,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - TTF bei 90,55 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vortag (90,04 Euro).

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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