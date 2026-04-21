Commodities im Fokus

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

22.04.26 13:17 Uhr
So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.545,98 USD 3,93 USD 0,11%
News
Baumwolle
0,78 USD USD -0,12%
News
Bleipreis
1.981,85 USD 49,45 USD 2,56%
News
Dieselpreis Benzin
2,13 EUR -0,01 EUR -0,33%
News
EEX Strompreis Phelix DE
94,70 EUR 1,15 EUR 1,23%
News
Erdgaspreis - TTF
42,74 EUR 2,22 EUR 5,47%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,72 USD 0,02 USD 0,78%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.755,21 USD 42,35 USD 0,90%
News
Haferpreis
3,27 USD 0,03 USD 1,00%
News
Heizölpreis
101,44 USD 2,91 USD 2,95%
News
Holzpreis
576,50 USD -9,00 USD -1,54%
News
Kaffeepreis
3,00 USD 0,11 USD 3,63%
News
Kakaopreis
2.489,00 GBP 64,00 GBP 2,64%
News
Kohlepreis
102,00 USD -0,25 USD -0,24%
News
Kupferpreis
13.200,25 USD 37,25 USD 0,28%
News
Lebendrindpreis
2,47 USD -0,02 USD -0,87%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD 0,01 USD 1,25%
News
Maispreis
4,56 USD 0,02 USD 0,50%
News
Mastrindpreis
3,67 USD -0,02 USD -0,62%
News
Milchpreis
16,82 USD -0,03 USD -0,18%
News
Naphthapreis (European)
902,61 USD 7,82 USD 0,87%
News
Nickelpreis
18.115,00 USD 144,00 USD 0,80%
News
Ölpreis (Brent)
99,36 USD 0,30 USD 0,30%
News
Ölpreis (WTI)
90,06 USD 0,39 USD 0,43%
News
Orangensaftpreis
1,70 USD -0,05 USD -2,58%
News
Palladiumpreis
1.579,00 USD 41,50 USD 2,70%
News
Palmölpreis
4.492,00 MYR 37,00 MYR 0,83%
News
Platinpreis
2.087,50 USD 55,50 USD 2,73%
News
Rapspreis
517,75 EUR 9,75 EUR 1,92%
News
Reispreis
10,99 USD USD
News
Silberpreis
78,23 USD 1,50 USD 1,95%
News
Sojabohnenmehlpreis
326,20 USD 0,90 USD 0,28%
News
Sojabohnenölpreis
0,73 USD 0,01 USD 0,78%
News
Sojabohnenpreis
11,80 USD 0,05 USD 0,45%
News
Super Benzin
2,05 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
Weizenpreis
196,00 EUR 2,00 EUR 1,03%
News
Zinkpreis
3.437,75 USD 8,40 USD 0,24%
News
Zinnpreis
50.826,00 USD 602,00 USD 1,20%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 1,49%
News

Am Mittwochmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,96 Prozent auf 4.758,18 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.712,86 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 1,71 Prozent auf 78,04 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 76,73 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 2,17 Prozent auf 2.076,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.032,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.576,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.537,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,50 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,15 Prozent auf 99,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 99,06 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 0,67 Prozent auf 90,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 89,67 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) geht es um -0,15 Prozent auf 0,78 US-Dollar nach unten.

Zudem gewinnt der Haferpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 1,00 Prozent auf 3,27 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 12:36 Uhr steigt der Kaffeepreis um 3,60 Prozent auf 2,99 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,89 US-Dollar an der Tafel.

Zudem steigt der Kakaopreis. Um 2,89 Prozent verstärkt sich der Kakaopreis um 13:03 Uhr auf 2.495,00 Britische Pfund, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2.425,00 Britische Pfund lag.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4,54 US-Dollar) geht es um 0,39 Prozent auf 4,56 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,49 Prozent auf 11,80 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 11,75 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,55 Prozent auf 327,10 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 325,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,35 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,72 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,13 US-Dollar) geht es um 0,97 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,72 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,70 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 4,02 Prozent auf 102,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 98,54 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit Verlusten. Um 11:43 Uhr notiert der Kohlepreis -0,24 Prozent niedriger bei 102,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 102,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

