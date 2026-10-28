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Marktüberblick Rohstoffe

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,085.14 USD 59.14 USD 1.95 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD 0.32 %
News
Bleipreis
1,899.85 USD 1.00 USD 0.05 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.00 EUR 0.17 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
164.75 EUR -2.25 EUR -1.35 %
News
Erdgaspreis - TTF
97.55 EUR -0.16 EUR -0.16 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.78 USD 0.08 USD 2.89 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,049.35 USD -14.43 USD -0.36 %
News
Haferpreis
3.53 USD -0.02 USD -0.42 %
News
Heizölpreis
127.33 USD 1.06 USD 0.84 %
News
Holzpreis
507.50 USD -8.00 USD -1.55 %
News
Kaffeepreis
2.86 USD -0.08 USD -2.71 %
News
Kakaopreis
4,178.00 GBP -72.00 GBP -1.69 %
News
Kohlepreis
145.75 USD -0.50 USD -0.34 %
News
Kupferpreis
14,624.90 USD 126.05 USD 0.87 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD 0.00 USD 0 %
News
Mageres Schwein Preis
0.62 USD 0.00 USD 0.24 %
News
Maispreis
4.52 USD 0.03 USD 0.67 %
News
Mastrindpreis
3.52 USD -0.01 USD -0.23 %
News
Milchpreis
15.24 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
922.30 USD -2.12 USD -0.23 %
News
Nickelpreis
15,434.00 USD -100.00 USD -0.64 %
News
Ölpreis (Brent)
115.33 USD 1.45 USD 1.27 %
News
Ölpreis (WTI)
101.79 USD 1.89 USD 1.89 %
News
Orangensaftpreis
1.40 USD 0.01 USD 0.87 %
News
Palladiumpreis
1,023.00 USD -14.00 USD -1.35 %
News
Palmölpreis
4,454.00 MYR -9.00 MYR -0.2 %
News
Platinpreis
1,554.50 USD 11.00 USD 0.71 %
News
Rapspreis
511.00 EUR -14.50 EUR -2.76 %
News
Reispreis
17.39 USD 0.10 USD 0.55 %
News
Silberpreis
53.98 USD -0.49 USD -0.9 %
News
Sojabohnenmehlpreis
333.90 USD -0.70 USD -0.21 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD 0.00 USD -0.34 %
News
Sojabohnenpreis
12.32 USD 0.03 USD 0.24 %
News
Super Benzin
2.10 EUR -0.01 EUR -0.57 %
News
Weizenpreis
228.50 EUR 2.25 EUR 0.99 %
News
Zinkpreis
3,926.85 USD 28.00 USD 0.72 %
News
Zinnpreis
51,250.00 USD 349.00 USD 0.69 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD 1.09 %
News

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -0,36 Prozent auf 4.049,35 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.063,78 US-Dollar.

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Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 54,47 US-Dollar am Vortag auf 53,86 US-Dollar nach unten (--1,12 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis 0,10 Prozent stärker bei 1.545,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.543,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.022,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.037,00 US-Dollar).

Nach 113,88 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Mittwochmittag um 1,14 Prozent auf 115,18 US-Dollar gestiegen.

Nach 99,90 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Mittwochmittag um 1,66 Prozent auf 101,56 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,37 Prozent auf 0,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,78 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -2,37 Prozent auf 2,87 US-Dollar, nach 2,94 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kakaopreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Kakaopreis um -1,18 Prozent auf 4.200,00 Britische Pfund. Am Vortag standen noch 4.250,00 Britische Pfund an der Tafel.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,67 Prozent auf 4,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,49 US-Dollar.

Derweil notiert der Orangensaftpreis bei 1,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,38 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,08 Prozent.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,35 Prozent auf 12,34 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,29 US-Dollar.

Nach 334,60 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochmittag um -0,03 Prozent auf 334,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,42 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,67 US-Dollar.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,19 US-Dollar am Vortag auf 0,19 US-Dollar nach oben (+1,20Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 2,71 Prozent auf 2,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,70 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 12:36 Uhr werden 15,24 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Nach 126,27 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Mittwochmittag um -0,42 Prozent auf 125,75 US-Dollar gesunken.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

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