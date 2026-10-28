So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Marktüberblick Rohstoffe

28.10.26 13:17 Uhr

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -0,36 Prozent auf 4.049,35 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.063,78 US-Dollar.

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Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 54,47 US-Dollar am Vortag auf 53,86 US-Dollar nach unten (--1,12 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis 0,10 Prozent stärker bei 1.545,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.543,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.022,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.037,00 US-Dollar).

Nach 113,88 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Mittwochmittag um 1,14 Prozent auf 115,18 US-Dollar gestiegen.

Nach 99,90 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Mittwochmittag um 1,66 Prozent auf 101,56 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,37 Prozent auf 0,78 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,78 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -2,37 Prozent auf 2,87 US-Dollar, nach 2,94 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kakaopreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Kakaopreis um -1,18 Prozent auf 4.200,00 Britische Pfund. Am Vortag standen noch 4.250,00 Britische Pfund an der Tafel.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,67 Prozent auf 4,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,49 US-Dollar.

Derweil notiert der Orangensaftpreis bei 1,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,38 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,08 Prozent.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,35 Prozent auf 12,34 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,29 US-Dollar.

Nach 334,60 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochmittag um -0,03 Prozent auf 334,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,42 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,67 US-Dollar.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,19 US-Dollar am Vortag auf 0,19 US-Dollar nach oben (+1,20Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 2,71 Prozent auf 2,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,70 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 12:36 Uhr werden 15,24 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Nach 126,27 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Mittwochmittag um -0,42 Prozent auf 125,75 US-Dollar gesunken.

Redaktion Finanzen.net