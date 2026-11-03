So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Rohstoffkurse im Fokus

03.11.26 13:17 Uhr

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -1,12 Prozent auf 3.902,77 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.946,87 US-Dollar.

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Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -3,53 Prozent auf 48,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 50,69 US-Dollar stand.

Nach 1.454,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Dienstagmittag um -2,10 Prozent auf 1.424,00 US-Dollar gesunken.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -2,83 Prozent auf 943,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 970,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 1,69 Prozent auf 106,54 US-Dollar, nach 104,77 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf. Es geht 2,21 Prozent auf 98,59 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 96,46 US-Dollar stand.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,78 US-Dollar am Vortag auf 0,77 US-Dollar nach unten (--0,41 Prozent).

Zudem gewinnt der Haferpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,44 Prozent auf 3,43 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,41 US-Dollar.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 1,32 Prozent auf 2,96 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,92 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -0,02 Prozent auf 4.139,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern tendierte der Kakaopreis noch bei 4.140,00 Britische Pfund.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,48 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,45 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,41 Prozent auf 318,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 319,60 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,65 US-Dollar) geht es um -0,22 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach unten.

Nach 0,19 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Dienstagmittag um -2,31 Prozent auf 0,19 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagmittag hinzu. Um 1,51 Prozent auf 2,90 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,86 US-Dollar.

Daneben sinkt der Milchpreis um -0,13 Prozent auf 15,17 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 15,19 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nordwärts. Der Heizölpreis gewinnt 4,07 Prozent auf 121,52 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 116,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 142,15 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Dienstagmittag um -0,88 Prozent auf 140,90 US-Dollar gesunken.

Redaktion Finanzen.net