So bewegen sich Gold & Co. heute
Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.
Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -0,83 Prozent auf 4.780,83 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.820,84 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -1,50 Prozent auf 78,73 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 79,93 US-Dollar.
Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,24 Prozent auf 2.072,00 US-Dollar, nach 2.077,00 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 10:09 Uhr notiert der Palladiumpreis -0,32 Prozent niedriger bei 1.552,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.557,00 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 1,07 Prozent auf 94,80 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 93,80 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 10:11 Uhr steht ein Minus von -3,40 Prozent auf 86,56 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 89,61 US-Dollar.
Zudem gibt der Baumwolle am Dienstagvormittag nach. Um -0,52 Prozent auf 0,77 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,78 US-Dollar.
Nach 4,52 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagvormittag um 0,06 Prozent auf 4,52 US-Dollar gestiegen.
Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,60 Prozent auf 11,73 US-Dollar, nach 11,66 US-Dollar am Vortag.
Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,25 Prozent auf 325,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 325,10 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,63 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.
Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,13 US-Dollar am Vortag auf 0,13 US-Dollar nach unten (--0,89 Prozent).
In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -1,12 Prozent auf 2,66 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,69 US-Dollar.
Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 93,52 US-Dollar am Vortag auf 92,99 US-Dollar nach unten (--0,56 Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -0,15 Prozent auf 101,25 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 101,40 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com