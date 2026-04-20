Rohstoffe unter der Lupe

So bewegen sich Gold & Co. heute

21.04.26 10:13 Uhr
So bewegen sich Gold & Co. heute | finanzen.net

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.542,05 USD -55,07 USD -1,53%
Baumwolle
0,77 USD USD -0,62%
Bleipreis
1.932,40 USD -16,20 USD -0,83%
Dieselpreis Benzin
2,13 EUR -0,01 EUR -0,33%
EEX Strompreis Phelix DE
93,55 EUR 0,55 EUR 0,59%
Erdgaspreis - TTF
40,53 EUR 1,23 EUR 3,12%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,66 USD -0,03 USD -0,97%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.787,01 USD -33,83 USD -0,70%
Haferpreis
3,25 USD 0,02 USD 0,62%
Heizölpreis
92,99 USD -0,53 USD -0,56%
Holzpreis
585,50 USD 4,00 USD 0,69%
Kaffeepreis
2,92 USD USD -0,14%
Kakaopreis
2.468,00 GBP 58,00 GBP 2,41%
Kohlepreis
101,25 USD -0,15 USD -0,15%
Kupferpreis
13.163,00 USD 14,15 USD 0,11%
Lebendrindpreis
2,50 USD USD -0,14%
Mageres Schwein Preis
0,94 USD 0,01 USD 0,88%
Maispreis
4,52 USD USD 0,06%
Mastrindpreis
3,69 USD -0,02 USD -0,66%
Milchpreis
16,86 USD 0,01 USD 0,06%
Naphthapreis (European)
894,79 USD 20,36 USD 2,33%
Nickelpreis
17.971,00 USD -393,00 USD -2,14%
Ölpreis (Brent)
94,88 USD 1,08 USD 1,15%
Ölpreis (WTI)
86,29 USD -3,32 USD -3,70%
Orangensaftpreis
1,74 USD -0,12 USD -6,26%
Palladiumpreis
1.553,00 USD -4,00 USD -0,26%
Palmölpreis
4.455,00 MYR 70,00 MYR 1,60%
Platinpreis
2.080,00 USD 3,00 USD 0,14%
Rapspreis
508,00 EUR 2,50 EUR 0,49%
Reispreis
11,07 USD 0,04 USD 0,32%
Silberpreis
78,89 USD -1,04 USD -1,30%
Sojabohnenmehlpreis
325,90 USD 0,80 USD 0,25%
Sojabohnenölpreis
0,70 USD USD 0,69%
Sojabohnenpreis
11,73 USD 0,07 USD 0,60%
Super Benzin
2,05 EUR -0,00 EUR -0,05%
Weizenpreis
194,00 EUR 1,50 EUR 0,78%
Zinkpreis
3.429,35 USD -9,00 USD -0,26%
Zinnpreis
50.224,00 USD 575,00 USD 1,16%
Zuckerpreis
0,13 USD USD -0,97%
Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -0,83 Prozent auf 4.780,83 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.820,84 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -1,50 Prozent auf 78,73 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 79,93 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,24 Prozent auf 2.072,00 US-Dollar, nach 2.077,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 10:09 Uhr notiert der Palladiumpreis -0,32 Prozent niedriger bei 1.552,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.557,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 1,07 Prozent auf 94,80 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 93,80 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 10:11 Uhr steht ein Minus von -3,40 Prozent auf 86,56 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 89,61 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Dienstagvormittag nach. Um -0,52 Prozent auf 0,77 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,78 US-Dollar.

Nach 4,52 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagvormittag um 0,06 Prozent auf 4,52 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis bergauf. Der Sojabohnenpreis steigt 0,60 Prozent auf 11,73 US-Dollar, nach 11,66 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,25 Prozent auf 325,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 325,10 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,63 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,13 US-Dollar am Vortag auf 0,13 US-Dollar nach unten (--0,89 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -1,12 Prozent auf 2,66 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,69 US-Dollar.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 93,52 US-Dollar am Vortag auf 92,99 US-Dollar nach unten (--0,56 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -0,15 Prozent auf 101,25 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 101,40 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

