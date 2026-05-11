So bewegen sich Gold & Co. heute
Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.
Am Vormittag verbilligt sich der Goldpreis um -0,67 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.703,60 US-Dollar, nach 4.735,28 US-Dollar am Vortag.
Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -2,01 Prozent auf 84,38 US-Dollar, nach 86,11 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 10:09 Uhr notiert der Platinpreis -1,96 Prozent niedriger bei 2.075,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2.116,50 US-Dollar.
Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -1,65 Prozent auf 1.488,50 US-Dollar, nach 1.513,50 US-Dollar am Vortag.
Indes gewinnt der Ölpreis (Brent) hinzu. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 104,58 US-Dollar am Vortag auf 106,46 US-Dollar nach oben (+1,80Prozent).
Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 10:11 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 3,06 Prozent stärker bei 101,07 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 98,07 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,60 Prozent auf 0,87 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,88 US-Dollar.
Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,24 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,38 US-Dollar).
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Maispreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 4,61 US-Dollar lag, wird der Maispreis um 09:56 Uhr auf 4,61 US-Dollar beziffert.
Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,15 Prozent auf 12,02 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,00 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Sojabohnenölpreis um 0,74 Prozent auf 0,75 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,75 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 0,15 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Dienstagvormittag um 1,01 Prozent auf 0,15 US-Dollar gestiegen.
Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 0,34 Prozent auf 2,92 US-Dollar, nach 2,91 US-Dollar am Vortag.
Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 2,02 Prozent auf 106,99 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 104,88 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 09:47 Uhr zieht der Kohlepreis um 0,32 Prozent auf 110,05 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 109,70 US-Dollar gemeldet wurde.
Redaktion finanzen.net
