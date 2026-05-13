So bewegen sich Gold & Co. heute

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.
Am Donnerstagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,17 Prozent auf 4.696,67 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.688,64 US-Dollar).
Mit dem Silberpreis geht es indes nach unten. Der Silberpreis gibt -1,23 Prozent auf 86,93 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 88,01 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen verliert der Platinpreis um -3,17 Prozent auf 2.110,50 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 2.179,50 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.518,50 US-Dollar) geht es um -3,06 Prozent auf 1.472,00 US-Dollar nach unten.
Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -0,05 Prozent auf 105,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 105,72 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -0,09 Prozent auf 100,93 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 101,02 US-Dollar.
Nach 0,87 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Donnerstagmittag um -3,86 Prozent auf 0,83 US-Dollar gesunken.
Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 2,95 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,96 US-Dollar).
Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -0,70 Prozent auf 3.249,00 Britische Pfund, nach 3.272,00 Britische Pfund am Vortag.
Nach 4,67 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagmittag um -0,54 Prozent auf 4,64 US-Dollar gesunken.
Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -1,63 Prozent auf 337,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 342,70 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,96 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,75 US-Dollar.
Zudem fällt der Zuckerpreis. Um -2,54 Prozent reduziert sich der Zuckerpreis um 13:03 Uhr auf 0,15 US-Dollar, nachdem der Zuckerpreis am Vortag noch bei 0,15 US-Dollar lag.
Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,52 Prozent auf 2,85 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,86 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Heizölpreis um -0,76 Prozent auf 104,08 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 104,88 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Kohlepreis um -2,32 Prozent auf 107,25 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kohlepreis bei 109,80 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com