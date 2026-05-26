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Rohstoffe unter der Lupe

So bewegen sich Gold & Co. heute

27.05.26 10:13 Uhr
So bewegen sich Gold & Co. heute | finanzen.net

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.653,45 USD 12,80 USD 0,35%
News
Baumwolle
0,76 USD -0,01 USD -1,19%
News
Bleipreis
2.005,50 USD 9,65 USD 0,48%
News
Dieselpreis Benzin
1,93 EUR -0,01 EUR -0,72%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,70 EUR -0,05 EUR -0,05%
News
Erdgaspreis - TTF
47,03 EUR -1,31 EUR -2,70%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,86 USD -0,03 USD -1,17%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.496,56 USD -11,00 USD -0,24%
News
Haferpreis
3,68 USD -0,01 USD -0,20%
News
Heizölpreis
94,84 USD -3,17 USD -3,23%
News
Holzpreis
587,00 USD 1,50 USD 0,26%
News
Kaffeepreis
2,76 USD 0,02 USD 0,55%
News
Kakaopreis
3.212,00 GBP 43,00 GBP 1,36%
News
Kohlepreis
113,00 USD 0,50 USD 0,44%
News
Kupferpreis
13.544,00 USD 117,15 USD 0,87%
News
Lebendrindpreis
2,48 USD -0,01 USD -0,45%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD USD 0,29%
News
Maispreis
4,55 USD -0,03 USD -0,60%
News
Mastrindpreis
3,49 USD -0,01 USD -0,21%
News
Milchpreis
16,90 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
880,78 USD -9,20 USD -1,03%
News
Nickelpreis
18.550,00 USD 13,50 USD 0,07%
News
Ölpreis (Brent)
96,43 USD -2,84 USD -2,86%
News
Ölpreis (WTI)
89,77 USD -4,12 USD -4,39%
News
Orangensaftpreis
1,77 USD 0,10 USD 6,18%
News
Palladiumpreis
1.370,00 USD -14,00 USD -1,01%
News
Palmölpreis
4.429,00 MYR 21,00 MYR 0,48%
News
Platinpreis
1.928,00 USD -17,50 USD -0,90%
News
Rapspreis
524,25 EUR 9,00 EUR 1,75%
News
Reispreis
12,98 USD -0,03 USD -0,19%
News
Silberpreis
75,43 USD -1,54 USD -2,00%
News
Sojabohnenmehlpreis
328,40 USD -0,20 USD -0,06%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD USD 0,01%
News
Sojabohnenpreis
11,85 USD -0,01 USD -0,08%
News
Super Benzin
1,96 EUR -0,01 EUR -0,51%
News
Weizenpreis
213,75 EUR 1,50 EUR 0,71%
News
Zinkpreis
3.544,25 USD 17,10 USD 0,48%
News
Zinnpreis
53.898,50 USD 1.122,50 USD 2,13%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -1,17%
News

Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -0,50 Prozent auf 4.485,09 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.507,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -2,40 Prozent auf 75,12 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 76,97 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,90 Prozent auf 1.928,00 US-Dollar, nach 1.945,50 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Palladiumpreis -1,30 Prozent niedriger bei 1.366,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.384,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -2,02 Prozent auf 97,26 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 99,27 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -3,27 Prozent auf 90,82 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 93,89 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Mittwochvormittag nach. Um -0,79 Prozent auf 0,77 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar.

Nach 3,68 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Mittwochvormittag um -0,27 Prozent auf 3,67 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,55 Prozent auf 4,55 US-Dollar, nach 4,58 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,08 Prozent auf 11,85 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,86 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,12 Prozent auf 328,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 328,60 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,74 US-Dollar am Vortag auf 0,75 US-Dollar nach oben (+0,34Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -0,89 Prozent auf 0,14 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,15 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,89 US-Dollar am Vortag auf 2,86 US-Dollar nach unten (--1,17 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -2,70 Prozent auf 95,37 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 98,01 US-Dollar.

Währenddessen legt der Kohlepreis um 0,09 Prozent auf 112,60 US-Dollar zu. Gestern war der Kohlepreis noch 112,50 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

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