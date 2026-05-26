So bewegen sich Gold & Co. heute

Rohstoffe unter der Lupe

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -0,50 Prozent auf 4.485,09 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.507,56 US-Dollar.

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In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -2,40 Prozent auf 75,12 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 76,97 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,90 Prozent auf 1.928,00 US-Dollar, nach 1.945,50 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Palladiumpreis -1,30 Prozent niedriger bei 1.366,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.384,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -2,02 Prozent auf 97,26 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 99,27 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -3,27 Prozent auf 90,82 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 93,89 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Mittwochvormittag nach. Um -0,79 Prozent auf 0,77 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar.

Nach 3,68 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Mittwochvormittag um -0,27 Prozent auf 3,67 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,55 Prozent auf 4,55 US-Dollar, nach 4,58 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,08 Prozent auf 11,85 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,86 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,12 Prozent auf 328,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 328,60 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,74 US-Dollar am Vortag auf 0,75 US-Dollar nach oben (+0,34Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -0,89 Prozent auf 0,14 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,15 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,89 US-Dollar am Vortag auf 2,86 US-Dollar nach unten (--1,17 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -2,70 Prozent auf 95,37 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 98,01 US-Dollar.

Währenddessen legt der Kohlepreis um 0,09 Prozent auf 112,60 US-Dollar zu. Gestern war der Kohlepreis noch 112,50 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net