DAX 25.581 +0,0%ESt50 6.307 -0,1%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 10,13 -0,4%Nas 26.253 -0,6%Bitcoin 67.086 -0,3%Euro 1,1623 -0,1%Öl 102,0 +0,7%Gold 4.381 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rohstoffe aktuell

So bewegen sich Gold & Co. heute

So bewegen sich Gold & Co. heute

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,346.60 USD 27.60 USD 0.83 %
News
Baumwolle
0.85 USD 0.02 USD 1.89 %
News
Bleipreis
1,870.65 USD 12.30 USD 0.66 %
News
Dieselpreis Benzin
2.35 EUR 0.01 EUR 0.26 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
139.00 EUR 6.42 EUR 4.84 %
News
Erdgaspreis - TTF
80.20 EUR 3.28 EUR 4.26 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.80 USD -0.02 USD -0.78 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,384.55 USD -17.00 USD -0.39 %
News
Haferpreis
3.45 USD -0.02 USD -0.43 %
News
Heizölpreis
126.27 USD -0.53 USD -0.42 %
News
Holzpreis
579.00 USD 8.00 USD 1.4 %
News
Kaffeepreis
3.01 USD -0.18 USD -5.61 %
News
Kakaopreis
4,060.00 GBP -62.00 GBP -1.5 %
News
Kohlepreis
133.50 USD -6.35 USD -4.54 %
News
Kupferpreis
14,671.15 USD -65.50 USD -0.44 %
News
Lebendrindpreis
2.16 USD -0.01 USD -0.54 %
News
Mageres Schwein Preis
0.83 USD -0.01 USD -1.39 %
News
Maispreis
5.14 USD 0.07 USD 1.28 %
News
Mastrindpreis
3.30 USD 0.01 USD 0.25 %
News
Milchpreis
16.17 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
836.75 USD 11.60 USD 1.41 %
News
Nickelpreis
16,669.00 USD 4.00 USD 0.02 %
News
Ölpreis (Brent)
101.93 USD 0.72 USD 0.71 %
News
Ölpreis (WTI)
97.47 USD 1.42 USD 1.48 %
News
Orangensaftpreis
1.28 USD -0.04 USD -3.21 %
News
Palladiumpreis
1,323.50 USD -48.50 USD -3.53 %
News
Palmölpreis
4,668.00 MYR -34.00 MYR -0.72 %
News
Platinpreis
1,839.50 USD -76.50 USD -3.99 %
News
Rapspreis
557.25 EUR -1.00 EUR -0.18 %
News
Reispreis
15.45 USD -0.14 USD -0.9 %
News
Silberpreis
65.83 USD -1.45 USD -2.16 %
News
Sojabohnenmehlpreis
346.10 USD 2.80 USD 0.82 %
News
Sojabohnenölpreis
0.70 USD -0.01 USD -0.73 %
News
Sojabohnenpreis
12.99 USD 0.04 USD 0.29 %
News
Super Benzin
2.28 EUR 0.00 EUR 0.22 %
News
Weizenpreis
234.25 EUR -6.50 EUR -2.7 %
News
Zinkpreis
4,185.15 USD 76.30 USD 1.86 %
News
Zinnpreis
54,995.00 USD -81.00 USD -0.15 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD 1.03 %
News

Um 13:13 Uhr stand der Goldpreis bei 4.380,62 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Mittag -0,48 Prozent niedriger als am Vortag (4.401,55 US-Dollar).

Werbung

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -2,26 Prozent auf 65,76 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 67,28 US-Dollar.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -3,89 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 13:13 Uhr auf 1.841,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.916,00 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Palladiumpreis -3,28 Prozent niedriger bei 1.327,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.372,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,07 Prozent auf 102,29 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 101,21 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,55 Prozent auf 97,54 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 96,05 US-Dollar.

Daneben wertet der Baumwolle um 11:57 Uhr auf. Es geht 1,89 Prozent auf 0,85 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,84 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 12:34 Uhr fällt der Haferpreis um -0,43 Prozent auf 3,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,46 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Kaffeepreis am Donnerstagmittag nach. Um -5,50 Prozent auf 3,02 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 3,19 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -1,50 Prozent auf 4.060,00 Britische Pfund, nach 4.122,00 Britische Pfund am Vortag.

Nach 5,08 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagmittag um 0,54 Prozent auf 5,11 US-Dollar gestiegen.

Nach 12,95 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Donnerstagmittag um 0,17 Prozent auf 12,98 US-Dollar gestiegen.

Nach 343,30 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagmittag um 0,73 Prozent auf 345,80 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 12:53 Uhr steht ein Minus von -0,73 Prozent auf 0,70 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,70 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Zuckerpreis um 1,47 Prozent auf 0,19 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,96 Prozent auf 2,80 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,82 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -0,63 Prozent auf 126,01 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 126,80 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Kohlepreis um -4,54 Prozent auf 133,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kohlepreis bei 139,85 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.