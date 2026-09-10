So bewegen sich Gold & Co. heute
Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.
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Um 13:13 Uhr stand der Goldpreis bei 4.380,62 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Mittag -0,48 Prozent niedriger als am Vortag (4.401,55 US-Dollar).
Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -2,26 Prozent auf 65,76 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 67,28 US-Dollar.
Zudem fällt der Platinpreis. Um -3,89 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 13:13 Uhr auf 1.841,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.916,00 US-Dollar lag.
Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Palladiumpreis -3,28 Prozent niedriger bei 1.327,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.372,00 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,07 Prozent auf 102,29 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 101,21 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,55 Prozent auf 97,54 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 96,05 US-Dollar.
Daneben wertet der Baumwolle um 11:57 Uhr auf. Es geht 1,89 Prozent auf 0,85 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,84 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 12:34 Uhr fällt der Haferpreis um -0,43 Prozent auf 3,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,46 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt der Kaffeepreis am Donnerstagmittag nach. Um -5,50 Prozent auf 3,02 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 3,19 US-Dollar.
Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -1,50 Prozent auf 4.060,00 Britische Pfund, nach 4.122,00 Britische Pfund am Vortag.
Nach 5,08 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagmittag um 0,54 Prozent auf 5,11 US-Dollar gestiegen.
Nach 12,95 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Donnerstagmittag um 0,17 Prozent auf 12,98 US-Dollar gestiegen.
Nach 343,30 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagmittag um 0,73 Prozent auf 345,80 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 12:53 Uhr steht ein Minus von -0,73 Prozent auf 0,70 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,70 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Zuckerpreis um 1,47 Prozent auf 0,19 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,18 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,96 Prozent auf 2,80 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,82 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -0,63 Prozent auf 126,01 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 126,80 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Kohlepreis um -4,54 Prozent auf 133,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kohlepreis bei 139,85 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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