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Rohstoffe an der Börse

So bewegen sich Gold & Co. heute

So bewegen sich Gold & Co. heute

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,003.72 USD -15.88 USD -0.53 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.00 USD -0.2 %
News
Bleipreis
1,850.85 USD -4.85 USD -0.26 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.00 EUR 0.13 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
153.50 EUR -2.60 EUR -1.67 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.04 EUR -1.71 EUR -1.93 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.85 USD -0.11 USD -3.71 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,128.12 USD 3.17 USD 0.08 %
News
Haferpreis
3.84 USD -0.01 USD -0.13 %
News
Heizölpreis
128.39 USD -1.85 USD -1.42 %
News
Holzpreis
528.00 USD 3.00 USD 0.57 %
News
Kaffeepreis
3.11 USD -0.01 USD -0.18 %
News
Kakaopreis
4,241.00 GBP -59.00 GBP -1.37 %
News
Kohlepreis
145.00 USD -0.50 USD -0.34 %
News
Kupferpreis
14,539.15 USD 43.80 USD 0.3 %
News
Lebendrindpreis
2.29 USD 0.02 USD 0.86 %
News
Mageres Schwein Preis
0.67 USD 0.01 USD 1.21 %
News
Maispreis
4.56 USD -0.06 USD -1.24 %
News
Mastrindpreis
3.46 USD 0.01 USD 0.43 %
News
Milchpreis
15.38 USD 0.01 USD 0.07 %
News
Naphthapreis (European)
909.47 USD -4.95 USD -0.54 %
News
Nickelpreis
15,349.00 USD 80.00 USD 0.52 %
News
Ölpreis (Brent)
108.85 USD 0.06 USD 0.06 %
News
Ölpreis (WTI)
97.34 USD -0.48 USD -0.49 %
News
Orangensaftpreis
1.43 USD -0.01 USD -0.38 %
News
Palladiumpreis
1,083.00 USD -23.00 USD -2.08 %
News
Palmölpreis
4,523.00 MYR -71.00 MYR -1.55 %
News
Platinpreis
1,636.50 USD -16.00 USD -0.97 %
News
Rapspreis
494.25 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Reispreis
17.35 USD 0.22 USD 1.25 %
News
Silberpreis
57.48 USD -0.53 USD -0.91 %
News
Sojabohnenmehlpreis
345.30 USD -3.40 USD -0.98 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD -0.01 USD -1.02 %
News
Sojabohnenpreis
12.41 USD -0.08 USD -0.62 %
News
Super Benzin
2.13 EUR 0.01 EUR 0.28 %
News
Weizenpreis
241.50 EUR -2.00 EUR -0.82 %
News
Zinkpreis
3,735.85 USD -39.50 USD -1.05 %
News
Zinnpreis
51,198.50 USD 157.00 USD 0.31 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD -0.73 %
News

Am Mittwochmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,06 Prozent auf 4.127,47 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.124,95 US-Dollar).

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Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 58,01 US-Dollar am Vortag auf 57,60 US-Dollar nach unten (--0,71 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,54 Prozent auf 1.643,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.652,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.086,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,76 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.106,00 US-Dollar).

Nach 108,79 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Mittwochmittag um 1,30 Prozent auf 110,20 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 99,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (97,82 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,49 Prozent.

Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,41 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 13:02 Uhr auf 0,81 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,81 US-Dollar lag.

Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 0,65 Prozent auf 3,87 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,85 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Zugewinne in Höhe von 1,57 Prozent auf 3,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,11 US-Dollar.

Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 4.300,00 Britische Pfund am Vortag auf 4.236,00 Britische Pfund nach unten (--1,49 Prozent).

Daneben sinkt der Maispreis um -0,49 Prozent auf 4,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,62 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,30 Prozent auf 12,45 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 12,48 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,40 Prozent auf 347,30 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 348,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,16 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Nach 0,21 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Mittwochmittag um 0,24 Prozent auf 0,21 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,85 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,96 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,75 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit einem Kursgewinn. Um 12:00 Uhr notiert der Milchpreis 0,07 Prozent stärker bei 15,38 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 15,37 US-Dollar.

Zudem steigt der Heizölpreis. Um 1,22 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 13:12 Uhr auf 131,82 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 130,24 US-Dollar lag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

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