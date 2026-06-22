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Rohstoffe unter der Lupe

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagvormittag

23.06.26 10:13 Uhr
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagvormittag | finanzen.net

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.410,35 USD 5,90 USD 0,17%
News
Baumwolle
0,76 USD USD 0,39%
News
Bleipreis
1.928,15 USD -6,05 USD -0,31%
News
Dieselpreis Benzin
1,73 EUR 0,01 EUR 0,52%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,62 EUR 0,52 EUR 0,53%
News
Erdgaspreis - TTF
42,01 EUR 1,26 EUR 3,08%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,26 USD 0,01 USD 0,18%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.100,41 USD -91,22 USD -2,18%
News
Haferpreis
3,09 USD 0,05 USD 1,73%
News
Heizölpreis
81,36 USD -0,26 USD -0,32%
News
Holzpreis
636,00 USD 3,00 USD 0,47%
News
Kaffeepreis
2,73 USD -0,04 USD -1,52%
News
Kakaopreis
3.450,00 GBP 161,00 GBP 4,90%
News
Kohlepreis
126,05 USD -0,10 USD -0,08%
News
Kupferpreis
13.641,65 USD 111,50 USD 0,82%
News
Lebendrindpreis
2,56 USD 0,01 USD 0,40%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD -0,39%
News
Maispreis
4,14 USD 0,03 USD 0,67%
News
Mastrindpreis
3,70 USD 0,04 USD 1,04%
News
Milchpreis
16,01 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
686,64 USD -5,61 USD -0,81%
News
Nickelpreis
17.639,00 USD 50,00 USD 0,28%
News
Ölpreis (Brent)
77,53 USD -0,62 USD -0,79%
News
Ölpreis (WTI)
73,84 USD -0,02 USD -0,03%
News
Orangensaftpreis
1,55 USD -0,04 USD -2,46%
News
Palladiumpreis
1.232,50 USD -37,50 USD -2,95%
News
Palmölpreis
4.613,00 MYR 19,00 MYR 0,41%
News
Platinpreis
1.630,50 USD -41,50 USD -2,48%
News
Rapspreis
511,75 EUR 5,50 EUR 1,09%
News
Reispreis
12,45 USD -0,03 USD -0,20%
News
Silberpreis
62,08 USD -3,12 USD -4,79%
News
Sojabohnenmehlpreis
301,50 USD 1,70 USD 0,57%
News
Sojabohnenölpreis
0,71 USD USD 0,06%
News
Sojabohnenpreis
11,23 USD 0,07 USD 0,60%
News
Super Benzin
1,81 EUR 0,01 EUR 0,78%
News
Weizenpreis
206,00 EUR 5,00 EUR 2,49%
News
Zinkpreis
3.612,40 USD 28,00 USD 0,78%
News
Zinnpreis
54.993,50 USD 1.844,50 USD 3,47%
News
Zuckerpreis
0,13 USD USD -0,37%
News

Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis -2,31 Prozent auf 4.094,71 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.191,63 US-Dollar.

Nach 65,20 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagvormittag um -5,08 Prozent auf 61,89 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.628,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.672,00 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -2,68 Prozent auf 1.236,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.270,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,34 Prozent auf 77,10 US-Dollar, nach 78,15 US-Dollar am Vortag.

Nach 73,86 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Dienstagvormittag um -0,46 Prozent auf 73,52 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -3,86 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,75 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 1,65 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 09:02 Uhr auf 3,09 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,04 US-Dollar lag.

Zeitgleich verstärkt sich der Maispreis um 0,43 Prozent auf 4,13 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,12 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (11,16 US-Dollar) geht es um 0,36 Prozent auf 11,20 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,60 Prozent auf 301,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 299,80 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,28 Prozent auf 0,71 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,71 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,37 Prozent auf 0,13 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,13 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,25 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,09 Prozent.

Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 0,06 Prozent auf 16,01 US-Dollar, nach 16,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:09 Uhr ab. Es geht -0,65 Prozent auf 81,10 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 81,63 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

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