So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagvormittag
So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.
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Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis -2,31 Prozent auf 4.094,71 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.191,63 US-Dollar.
Nach 65,20 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagvormittag um -5,08 Prozent auf 61,89 US-Dollar gesunken.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.628,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.672,00 US-Dollar).
Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -2,68 Prozent auf 1.236,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.270,00 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,34 Prozent auf 77,10 US-Dollar, nach 78,15 US-Dollar am Vortag.
Nach 73,86 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Dienstagvormittag um -0,46 Prozent auf 73,52 US-Dollar gesunken.
Inzwischen fällt der Baumwolle um -3,86 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,75 US-Dollar.
Zudem steigt der Haferpreis. Um 1,65 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 09:02 Uhr auf 3,09 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,04 US-Dollar lag.
Zeitgleich verstärkt sich der Maispreis um 0,43 Prozent auf 4,13 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,12 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (11,16 US-Dollar) geht es um 0,36 Prozent auf 11,20 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,60 Prozent auf 301,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 299,80 US-Dollar an der Tafel.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,28 Prozent auf 0,71 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,71 US-Dollar stand.
Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,37 Prozent auf 0,13 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,13 US-Dollar.
Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,25 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,09 Prozent.
Derweil geht es für den Milchpreis bergauf. Der Milchpreis steigt 0,06 Prozent auf 16,01 US-Dollar, nach 16,00 US-Dollar am Vortag.
Daneben wertet der Heizölpreis um 10:09 Uhr ab. Es geht -0,65 Prozent auf 81,10 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 81,63 US-Dollar stand.
Redaktion finanzen.net
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