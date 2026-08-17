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Fokus Goldpreis & Co.

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagvormittag

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagvormittag

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,265.13 USD 26.76 USD 0.83 %
News
Baumwolle
0.83 USD -0.01 USD -1.27 %
News
Bleipreis
1,851.40 USD 5.40 USD 0.29 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.01 EUR 0.27 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
111.55 EUR 0.05 EUR 0.04 %
News
Erdgaspreis - TTF
62.07 EUR 1.04 EUR 1.7 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.71 USD 0.02 USD 0.86 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,393.46 USD -23.37 USD -0.53 %
News
Haferpreis
3.31 USD -0.02 USD -0.45 %
News
Heizölpreis
116.50 USD -0.79 USD -0.68 %
News
Holzpreis
573.00 USD 5.00 USD 0.88 %
News
Kaffeepreis
3.47 USD 0.02 USD 0.49 %
News
Kakaopreis
4,327.00 GBP 25.00 GBP 0.58 %
News
Kohlepreis
122.10 USD -0.15 USD -0.12 %
News
Kupferpreis
14,847.35 USD 304.85 USD 2.1 %
News
Lebendrindpreis
2.25 USD 0.01 USD 0.41 %
News
Mageres Schwein Preis
0.82 USD -0.14 USD -14.33 %
News
Maispreis
4.68 USD 0.03 USD 0.59 %
News
Mastrindpreis
3.40 USD -0.01 USD -0.25 %
News
Milchpreis
16.51 USD 0.01 USD 0.06 %
News
Naphthapreis (European)
749.00 USD 7.28 USD 0.98 %
News
Nickelpreis
16,666.00 USD 91.00 USD 0.55 %
News
Ölpreis (Brent)
90.93 USD 0.06 USD 0.07 %
News
Ölpreis (WTI)
85.07 USD 0.57 USD 0.67 %
News
Orangensaftpreis
1.47 USD 0.02 USD 1.21 %
News
Palladiumpreis
1,318.50 USD -20.50 USD -1.53 %
News
Palmölpreis
4,590.00 MYR 60.00 MYR 1.32 %
News
Platinpreis
1,743.50 USD -38.50 USD -2.16 %
News
Rapspreis
548.75 EUR 2.75 EUR 0.5 %
News
Reispreis
14.20 USD 0.02 USD 0.14 %
News
Silberpreis
65.01 USD -0.82 USD -1.25 %
News
Sojabohnenmehlpreis
315.40 USD 3.30 USD 1.06 %
News
Sojabohnenölpreis
0.72 USD 0.00 USD 0.45 %
News
Sojabohnenpreis
12.09 USD 0.08 USD 0.69 %
News
Super Benzin
2.18 EUR 0.00 EUR 0.14 %
News
Weizenpreis
224.75 EUR -3.75 EUR -1.64 %
News
Zinkpreis
3,853.85 USD 90.80 USD 2.41 %
News
Zinnpreis
56,199.00 USD 149.00 USD 0.27 %
News
Zuckerpreis
0.17 USD 0.00 USD 1.24 %
News

Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 10:10 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -0,61 Prozent auf 4.389,76 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.416,83 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

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Inzwischen fällt der Silberpreis um -1,46 Prozent auf 64,87 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 65,83 US-Dollar.

Daneben wertet der Platinpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -2,02 Prozent auf 1.746,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.782,00 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -1,49 Prozent auf 1.319,00 US-Dollar, nach 1.339,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (90,87 US-Dollar) geht es um 0,45 Prozent auf 91,28 US-Dollar nach oben.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,90 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 85,26 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 84,50 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 09:57 Uhr gibt der Haferpreis um -0,75 Prozent auf 3,30 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,32 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Maispreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,59 Prozent auf 4,68 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,65 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,09 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,01 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,67 Prozent.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Sojabohnenmehlpreis um 0,96 Prozent auf 315,10 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 312,10 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,42 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,71 US-Dollar.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,17 US-Dollar am Vortag auf 0,17 US-Dollar nach oben (+0,77Prozent).

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr auf. Es geht 0,67 Prozent auf 2,71 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,69 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -0,45 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf 116,76 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 117,29 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -2,25 Prozent auf 119,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 122,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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