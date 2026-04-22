DAX24.155 -0,2%Est505.895 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8300 -1,8%Nas24.388 -1,1%Bitcoin66.630 -0,3%Euro1,1690 -0,2%Öl105,3 +3,7%Gold4.695 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 ServiceNow A1JX4P NEL ASA A0B733
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street in Rot -- Tesla überrascht positiv -- ServiceNow, STMicro, Texas Instruments, Avis Budget, ASML, Infineon, Honeywell, Netflix, Microsoft, Hims&Hers im Fokus
Top News
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktuelle Rohstoffpreise

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend

23.04.26 20:43 Uhr
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.615,21 USD 69,23 USD 1,95%
News
Baumwolle
0,77 USD USD 0,62%
News
Bleipreis
1.926,70 USD -55,15 USD -2,78%
News
Dieselpreis Benzin
2,11 EUR -0,02 EUR -0,89%
News
EEX Strompreis Phelix DE
95,75 EUR 1,05 EUR 1,11%
News
Erdgaspreis - TTF
44,31 EUR 0,28 EUR 0,64%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,60 USD -0,12 USD -4,37%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.694,80 USD -43,99 USD -0,93%
News
Haferpreis
3,21 USD 0,05 USD 1,50%
News
Heizölpreis
106,20 USD 2,11 USD 2,03%
News
Holzpreis
583,00 USD -0,50 USD -0,09%
News
Kaffeepreis
3,16 USD 0,14 USD 4,61%
News
Kakaopreis
2.532,00 GBP 26,00 GBP 1,04%
News
Kohlepreis
102,80 USD 0,80 USD 0,78%
News
Kupferpreis
13.196,85 USD -3,40 USD -0,03%
News
Lebendrindpreis
2,47 USD USD 0,14%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD 0,01 USD 0,63%
News
Maispreis
4,56 USD 0,02 USD 0,44%
News
Mastrindpreis
3,67 USD USD
News
Milchpreis
16,85 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
921,45 USD 18,84 USD 2,09%
News
Nickelpreis
18.171,50 USD 56,50 USD 0,31%
News
Ölpreis (Brent)
105,26 USD 3,71 USD 3,65%
News
Ölpreis (WTI)
96,52 USD 3,56 USD 3,83%
News
Orangensaftpreis
1,57 USD -0,08 USD -4,75%
News
Palladiumpreis
1.474,00 USD -79,00 USD -5,09%
News
Palmölpreis
4.504,00 MYR -45,00 MYR -0,99%
News
Platinpreis
2.015,50 USD -63,50 USD -3,05%
News
Rapspreis
523,00 EUR 5,25 EUR 1,01%
News
Reispreis
11,02 USD -0,09 USD -0,77%
News
Silberpreis
75,49 USD -2,23 USD -2,87%
News
Sojabohnenmehlpreis
321,20 USD 0,60 USD 0,19%
News
Sojabohnenölpreis
0,72 USD USD 0,07%
News
Sojabohnenpreis
11,61 USD -0,04 USD -0,34%
News
Super Benzin
2,05 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
Weizenpreis
195,25 EUR -0,75 EUR -0,38%
News
Zinkpreis
3.466,85 USD 29,10 USD 0,85%
News
Zinnpreis
50.101,00 USD -725,00 USD -1,43%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,22%
News

Der Goldpreis reduzierte sich um 20:40 Uhr um -0,52 Prozent auf 4.714,05 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.738,79 US-Dollar gelegen hatte.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -2,26 Prozent auf 75,96 US-Dollar, nach 77,72 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -2,57 Prozent auf 2.025,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.079,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -4,86 Prozent auf 1.477,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.553,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 104,81 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (101,55 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 3,16 Prozent auf 95,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 92,96 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Donnerstagabend hinzu. Um 0,62 Prozent auf 0,77 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,16 US-Dollar) geht es um 1,50 Prozent auf 3,21 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,02 US-Dollar).

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,47 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,47 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,14 Prozent.

Währenddessen legt der Maispreis um 0,44 Prozent auf 4,56 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,54 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Mastrindpreis kaum von der Stelle. Um 20:05 Uhr werden 3,67 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,57 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,65 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,34 Prozent auf 11,61 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,65 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 321,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (320,60 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:19 Uhr steht ein Plus von 0,07 Prozent auf 0,72 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,72 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,22 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -4,11 Prozent auf 2,61 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,72 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 0,63 Prozent auf 0,96 US-Dollar, nach 0,95 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,85 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 16,84 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,27 Prozent auf 105,40 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 104,08 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 0,78 Prozent auf 102,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 102,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Abschläge in Höhe von -0,77 Prozent auf 11,02 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 11,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Zugewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 584,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 583,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - TTF um 0,64 Prozent auf 44,31 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 44,03 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis