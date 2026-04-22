So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.
Der Goldpreis reduzierte sich um 20:40 Uhr um -0,52 Prozent auf 4.714,05 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.738,79 US-Dollar gelegen hatte.
Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -2,26 Prozent auf 75,96 US-Dollar, nach 77,72 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -2,57 Prozent auf 2.025,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.079,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -4,86 Prozent auf 1.477,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.553,00 US-Dollar.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 104,81 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (101,55 US-Dollar).
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 3,16 Prozent auf 95,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 92,96 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Baumwolle am Donnerstagabend hinzu. Um 0,62 Prozent auf 0,77 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,16 US-Dollar) geht es um 1,50 Prozent auf 3,21 US-Dollar nach oben.
Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,02 US-Dollar).
Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,47 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,47 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,14 Prozent.
Währenddessen legt der Maispreis um 0,44 Prozent auf 4,56 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,54 US-Dollar wert.
Währenddessen kommt der Mastrindpreis kaum von der Stelle. Um 20:05 Uhr werden 3,67 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,57 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,65 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,34 Prozent auf 11,61 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,65 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 321,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (320,60 US-Dollar).
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:19 Uhr steht ein Plus von 0,07 Prozent auf 0,72 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,72 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,22 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,14 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -4,11 Prozent auf 2,61 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,72 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 0,63 Prozent auf 0,96 US-Dollar, nach 0,95 US-Dollar am Vortag.
Daneben verstärkt sich der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,85 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 16,84 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,27 Prozent auf 105,40 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 104,08 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 0,78 Prozent auf 102,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 102,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Abschläge in Höhe von -0,77 Prozent auf 11,02 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 11,10 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Zugewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 584,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 583,50 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Erdgaspreis - TTF um 0,64 Prozent auf 44,31 Euro. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - TTF bei 44,03 Euro.
Redaktion finanzen.net
