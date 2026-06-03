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Marktbericht zu Rohstoffen

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagvormittag

04.06.26 10:13 Uhr
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagvormittag | finanzen.net

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.727,83 USD -22,42 USD -0,60%
News
Baumwolle
0,76 USD USD -0,44%
News
Bleipreis
2.034,15 USD 10,00 USD 0,49%
News
Dieselpreis Benzin
1,88 EUR 0,02 EUR 0,91%
News
EEX Strompreis Phelix DE
100,60 EUR 1,00 EUR 1,00%
News
Erdgaspreis - TTF
48,52 EUR 1,33 EUR 2,81%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,23 USD 0,02 USD 0,59%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.459,91 USD 25,47 USD 0,57%
News
Haferpreis
3,26 USD USD -0,08%
News
Heizölpreis
101,18 USD -0,53 USD -0,52%
News
Holzpreis
597,50 USD 9,00 USD 1,53%
News
Kaffeepreis
2,53 USD USD -0,14%
News
Kakaopreis
3.091,00 GBP -39,00 GBP -1,25%
News
Kohlepreis
135,10 USD -3,90 USD -2,81%
News
Kupferpreis
13.920,15 USD -45,75 USD -0,33%
News
Lebendrindpreis
2,47 USD -0,01 USD -0,42%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD USD 0,37%
News
Maispreis
4,26 USD -0,06 USD -1,27%
News
Mastrindpreis
3,43 USD -0,06 USD -1,66%
News
Milchpreis
16,16 USD 0,05 USD 0,31%
News
Naphthapreis (European)
751,33 USD -6,75 USD -0,89%
News
Nickelpreis
18.805,00 USD -361,50 USD -1,89%
News
Ölpreis (Brent)
96,68 USD -0,71 USD -0,73%
News
Ölpreis (WTI)
95,22 USD -0,80 USD -0,83%
News
Orangensaftpreis
1,68 USD 0,08 USD 5,25%
News
Palladiumpreis
1.311,00 USD -11,50 USD -0,87%
News
Palmölpreis
4.610,00 MYR 130,00 MYR 2,90%
News
Platinpreis
1.884,00 USD 9,50 USD 0,51%
News
Rapspreis
533,75 EUR 6,75 EUR 1,28%
News
Reispreis
12,53 USD USD
News
Silberpreis
73,27 USD 0,54 USD 0,74%
News
Sojabohnenmehlpreis
320,70 USD -0,10 USD -0,03%
News
Sojabohnenölpreis
0,78 USD USD -0,33%
News
Sojabohnenpreis
11,48 USD -0,06 USD -0,50%
News
Super Benzin
1,91 EUR 0,01 EUR 0,32%
News
Weizenpreis
203,00 EUR -1,50 EUR -0,73%
News
Zinkpreis
3.624,40 USD 13,25 USD 0,37%
News
Zinnpreis
57.106,00 USD -368,00 USD -0,64%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD
News

Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 10:10 Uhr gewann der Goldpreis 0,71 Prozent auf 4.465,76 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.434,44 US-Dollar.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 0,84 Prozent auf 73,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 72,73 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 0,64 Prozent auf 1.886,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.874,50 US-Dollar.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -0,79 Prozent auf 1.312,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.322,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 97,39 US-Dollar am Vortag auf 97,22 US-Dollar nach unten (--0,17 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 10:11 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -1,05 Prozent niedriger bei 95,01 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 96,02 US-Dollar.

Daneben wertet der Baumwolle um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,27 Prozent auf 0,77 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,77 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,27 US-Dollar) geht es um -0,08 Prozent auf 3,26 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,32 US-Dollar) geht es um -1,22 Prozent auf 4,26 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -0,41 Prozent auf 11,49 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 11,54 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -0,06 Prozent auf 320,60 US-Dollar, nach 320,80 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,14 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,79 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,35 Prozent auf 0,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,47 Prozent auf 3,23 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 3,21 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -0,78 Prozent auf 100,91 US-Dollar, nach 101,71 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -2,84 Prozent auf 135,05 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 139,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

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