So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagvormittag
Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.
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Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 10:10 Uhr gewann der Goldpreis 0,71 Prozent auf 4.465,76 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.434,44 US-Dollar.
Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 0,84 Prozent auf 73,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 72,73 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 0,64 Prozent auf 1.886,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.874,50 US-Dollar.
Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -0,79 Prozent auf 1.312,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.322,50 US-Dollar an der Tafel standen.
Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 97,39 US-Dollar am Vortag auf 97,22 US-Dollar nach unten (--0,17 Prozent).
Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 10:11 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -1,05 Prozent niedriger bei 95,01 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 96,02 US-Dollar.
Daneben wertet der Baumwolle um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,27 Prozent auf 0,77 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,77 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,27 US-Dollar) geht es um -0,08 Prozent auf 3,26 US-Dollar nach unten.
Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,32 US-Dollar) geht es um -1,22 Prozent auf 4,26 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -0,41 Prozent auf 11,49 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 11,54 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -0,06 Prozent auf 320,60 US-Dollar, nach 320,80 US-Dollar am Vortag.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,14 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,79 US-Dollar stand.
Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,35 Prozent auf 0,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.
Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,47 Prozent auf 3,23 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 3,21 US-Dollar wert.
Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -0,78 Prozent auf 100,91 US-Dollar, nach 101,71 US-Dollar am Vortag.
Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -2,84 Prozent auf 135,05 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 139,00 US-Dollar an der Tafel standen.
Redaktion finanzen.net
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