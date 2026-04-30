Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Edelmetall-Rally vorbei? Darum sieht ein Analyst den Silberpreis zwischen 50 und 100 Dollar
Marktüberblick Rohstoffe

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Freitagmittag

01.05.26 13:17 Uhr
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Aluminiumpreis
3.475,52 USD -61,74 USD -1,75%
News
Baumwolle
0,80 USD USD -0,36%
News
Bleipreis
1.937,10 USD -16,30 USD -0,83%
News
Dieselpreis Benzin
2,20 EUR 0,02 EUR 0,78%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,10 EUR 0,05 EUR 0,05%
News
Erdgaspreis - TTF
45,69 EUR -0,90 EUR -1,93%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,80 USD 0,03 USD 1,01%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.577,35 USD -45,25 USD -0,98%
News
Haferpreis
3,20 USD -0,09 USD -2,59%
News
Heizölpreis
107,78 USD -1,59 USD -1,45%
News
Holzpreis
571,00 USD USD
News
Kaffeepreis
3,00 USD -0,01 USD -0,47%
News
Kakaopreis
2.608,00 GBP -2,00 GBP -0,08%
News
Kohlepreis
106,55 USD -2,70 USD -2,47%
News
Kupferpreis
13.015,40 USD 23,75 USD 0,18%
News
Lebendrindpreis
2,58 USD 0,02 USD 0,62%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD -0,02 USD -1,74%
News
Maispreis
4,65 USD USD 0,05%
News
Mastrindpreis
3,74 USD 0,01 USD 0,40%
News
Milchpreis
17,23 USD 0,04 USD 0,23%
News
Naphthapreis (European)
936,23 USD 0,09 USD 0,01%
News
Nickelpreis
19.260,00 USD -4,00 USD -0,02%
News
Ölpreis (Brent)
111,17 USD -2,92 USD -2,56%
News
Ölpreis (WTI)
104,43 USD -0,64 USD -0,61%
News
Orangensaftpreis
1,67 USD 0,10 USD 6,29%
News
Palladiumpreis
1.529,50 USD 1,00 USD 0,07%
News
Palmölpreis
4.503,00 MYR 4,00 MYR 0,09%
News
Platinpreis
1.987,00 USD -2,50 USD -0,13%
News
Rapspreis
526,75 EUR -69,75 EUR -11,69%
News
Reispreis
10,75 USD -0,05 USD -0,46%
News
Silberpreis
73,64 USD -0,12 USD -0,16%
News
Sojabohnenmehlpreis
324,00 USD 1,70 USD 0,53%
News
Sojabohnenölpreis
0,77 USD 0,01 USD 1,06%
News
Sojabohnenpreis
11,86 USD 0,04 USD 0,30%
News
Super Benzin
2,11 EUR 0,02 EUR 0,96%
News
Weizenpreis
191,00 EUR -3,25 EUR -1,67%
News
Zinkpreis
3.362,00 USD 31,35 USD 0,94%
News
Zinnpreis
49.548,50 USD -200,50 USD -0,40%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,62%
News

Der Goldpreis ist am Mittag gefallen. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis um -1,25 Prozent auf 4.564,92 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.622,60 US-Dollar gehandelt worden war.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,72 Prozent auf 73,23 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 73,76 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.968,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.989,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,06 Prozent.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -0,52 Prozent auf 1.520,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.528,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 111,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (114,09 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,45 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (105,07 US-Dollar) geht es um -0,03 Prozent auf 105,04 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,26 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,80 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Kaffeepreis um -0,47 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kaffeepreis bei 3,01 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -0,84 Prozent auf 2.588,00 Britische Pfund, nach 2.610,00 Britische Pfund am Vortag.

Nach 0,76 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Freitagmittag um 0,71 Prozent auf 0,77 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,48 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,15 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,29 Prozent auf 2,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,77 US-Dollar an der Tafel.

Zudem steigt der Milchpreis. Um 0,23 Prozent verstärkt sich der Milchpreis um 13:01 Uhr auf 17,23 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 17,19 US-Dollar lag.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -1,21 Prozent auf 108,05 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 109,37 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 12:06 Uhr fällt der Kohlepreis um -2,47 Prozent auf 106,55 US-Dollar. Am Vortag standen noch 109,25 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis