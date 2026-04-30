So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Freitagmittag
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
Der Goldpreis ist am Mittag gefallen. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis um -1,25 Prozent auf 4.564,92 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.622,60 US-Dollar gehandelt worden war.
Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,72 Prozent auf 73,23 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 73,76 US-Dollar.
Derweil notiert der Platinpreis bei 1.968,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.989,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,06 Prozent.
Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -0,52 Prozent auf 1.520,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.528,50 US-Dollar.
Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 111,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (114,09 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,45 Prozent.
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (105,07 US-Dollar) geht es um -0,03 Prozent auf 105,04 US-Dollar nach unten.
Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,26 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,80 US-Dollar).
Inzwischen fällt der Kaffeepreis um -0,47 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kaffeepreis bei 3,01 US-Dollar.
Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -0,84 Prozent auf 2.588,00 Britische Pfund, nach 2.610,00 Britische Pfund am Vortag.
Nach 0,76 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Freitagmittag um 0,71 Prozent auf 0,77 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,48 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,15 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,29 Prozent auf 2,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,77 US-Dollar an der Tafel.
Zudem steigt der Milchpreis. Um 0,23 Prozent verstärkt sich der Milchpreis um 13:01 Uhr auf 17,23 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 17,19 US-Dollar lag.
Daneben sinkt der Heizölpreis um -1,21 Prozent auf 108,05 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 109,37 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 12:06 Uhr fällt der Kohlepreis um -2,47 Prozent auf 106,55 US-Dollar. Am Vortag standen noch 109,25 US-Dollar an der Tafel.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: ssuaphotos / Shutterstock.com