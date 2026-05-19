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Öl & Co. unter der Lupe

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Mittwochmittag

20.05.26 13:17 Uhr
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Mittwochmittag | finanzen.net

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

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52,80 EUR 2,09 EUR 4,11%
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3,11 USD -0,01 USD -0,22%
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Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
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4.498,26 USD 15,78 USD 0,35%
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Haferpreis
3,85 USD 0,05 USD 1,18%
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Heizölpreis
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Holzpreis
595,00 USD 2,00 USD 0,34%
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Kaffeepreis
2,66 USD -0,04 USD -1,39%
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Kakaopreis
2.874,00 GBP -78,00 GBP -2,64%
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113,00 USD 0,55 USD 0,49%
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13.410,00 USD -17,85 USD -0,13%
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2,55 USD 0,01 USD 0,46%
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3,70 USD 0,01 USD 0,21%
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16,94 USD USD
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18.795,00 USD 564,00 USD 3,09%
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108,64 USD -2,28 USD -2,06%
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102,06 USD -2,09 USD -2,01%
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1,54 USD -0,06 USD -3,84%
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Palladiumpreis
1.377,00 USD 19,00 USD 1,40%
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Palmölpreis
4.542,00 MYR 51,00 MYR 1,14%
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Platinpreis
1.943,50 USD 2,50 USD 0,13%
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Rapspreis
530,00 EUR 2,00 EUR 0,38%
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75,78 USD 1,93 USD 2,61%
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330,30 USD -2,00 USD -0,60%
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0,76 USD USD 0,11%
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Sojabohnenpreis
12,06 USD -0,04 USD -0,33%
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1,99 EUR 0,00 EUR 0,15%
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215,50 EUR 2,50 EUR 1,17%
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Zinnpreis
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0,15 USD USD 0,27%
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Der Goldpreis ist am Mittag geklettert. Um 13:13 Uhr legte der Goldpreis um 0,29 Prozent auf 4.495,61 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.482,48 US-Dollar gehandelt worden war.

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 2,63 Prozent auf 75,79 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 73,85 US-Dollar.

Nach 1.941,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Mittwochmittag um 0,13 Prozent auf 1.943,50 US-Dollar gestiegen.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 1,33 Prozent auf 1.376,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.358,00 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -2,30 Prozent auf 108,37 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 110,92 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 101,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (104,15 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,32 Prozent.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,82 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,38 Prozent.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 1,12 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 12:42 Uhr auf 3,85 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,81 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -1,89 Prozent auf 2,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,70 US-Dollar.

Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 2.952,00 Britische Pfund am Vortag auf 2.873,00 Britische Pfund nach unten (--2,68 Prozent).

Währenddessen verliert der Maispreis um -0,58 Prozent auf 4,73 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,75 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,06 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,10 US-Dollar).

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 330,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (332,30 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,57 Prozent.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,05 Prozent auf 0,75 US-Dollar, nach 0,75 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,71 Prozent auf 3,09 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,11 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -2,88 Prozent auf 106,73 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 109,90 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

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