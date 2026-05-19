So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Mittwochmittag

Öl & Co. unter der Lupe

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis ist am Mittag geklettert. Um 13:13 Uhr legte der Goldpreis um 0,29 Prozent auf 4.495,61 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.482,48 US-Dollar gehandelt worden war.

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Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 2,63 Prozent auf 75,79 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 73,85 US-Dollar.

Nach 1.941,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Mittwochmittag um 0,13 Prozent auf 1.943,50 US-Dollar gestiegen.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 1,33 Prozent auf 1.376,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.358,00 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -2,30 Prozent auf 108,37 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 110,92 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 101,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (104,15 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,32 Prozent.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,82 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,38 Prozent.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 1,12 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 12:42 Uhr auf 3,85 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,81 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -1,89 Prozent auf 2,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,70 US-Dollar.

Indes gibt der Kakaopreis nach. Für den Kakaopreis geht es nach 2.952,00 Britische Pfund am Vortag auf 2.873,00 Britische Pfund nach unten (--2,68 Prozent).

Währenddessen verliert der Maispreis um -0,58 Prozent auf 4,73 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,75 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,06 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,10 US-Dollar).

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 330,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (332,30 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,57 Prozent.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,05 Prozent auf 0,75 US-Dollar, nach 0,75 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,71 Prozent auf 3,09 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,11 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -2,88 Prozent auf 106,73 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 109,90 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net