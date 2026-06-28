So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Montagabend

Gold & Co. im Fokus

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis ist am Abend gesunken. So verlor der Goldpreis um 20:40 Uhr -1,67 Prozent auf 4.020,81 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.089,27 US-Dollar.

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Währenddessen verliert der Silberpreis um -1,45 Prozent auf 58,33 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 59,19 US-Dollar.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 1.635,50 US-Dollar am Vortag auf 1.582,00 US-Dollar nach unten (--3,27 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 1.221,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.216,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 73,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 73,08 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,02 Prozent auf 70,63 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 69,23 US-Dollar.

Währenddessen legt der Baumwolle um 0,47 Prozent auf 0,72 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,72 US-Dollar wert.

Daneben sinkt der Haferpreis um -6,05 Prozent auf 2,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,77 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Montagabend hinzu. Um 2,03 Prozent auf 2,91 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,85 US-Dollar.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis südwärts. Der Lebendrindpreis sinkt -0,06 Prozent auf 2,57 US-Dollar, nach 2,57 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Maispreis. Um -2,97 Prozent reduziert sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 4,01 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,13 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Mastrindpreis um -0,70 Prozent auf 3,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mastrindpreis bei 3,70 US-Dollar.

Nach 1,43 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Montagabend um -0,87 Prozent auf 1,42 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -1,75 Prozent auf 11,07 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 11,26 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 304,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,94 Prozent im Vergleich zum Vortag (307,00 US-Dollar).

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,71 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 19:05 Uhr steigt der Zuckerpreis um 2,07 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,14 US-Dollar an der Tafel.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -3,20 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:41 Uhr auf 3,17 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 3,28 US-Dollar lag.

Indes gewinnt der Mageres Schwein Preis hinzu. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,93 US-Dollar am Vortag auf 0,94 US-Dollar nach oben (+1,05Prozent).

Zudem fällt der Milchpreis. Um -0,06 Prozent reduziert sich der Milchpreis um 20:10 Uhr auf 16,00 US-Dollar, nachdem der Milchpreis am Vortag noch bei 16,01 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 3,74 Prozent auf 87,97 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 84,80 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Zugewinne in Höhe von 2,96 Prozent auf 116,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 113,35 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Reispreis um 0,88 Prozent auf 13,22 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 13,10 US-Dollar.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 616,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (618,00 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net