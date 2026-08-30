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Aktuelle Rohstoffpreise

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Montagabend

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Montagabend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,240.35 USD 5.32 USD 0.16 %
News
Baumwolle
0.92 USD 0.02 USD 1.98 %
News
Bleipreis
1,879.00 USD 7.35 USD 0.39 %
News
Dieselpreis Benzin
2.22 EUR 0.00 EUR -0.23 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
119.50 EUR -0.05 EUR -0.04 %
News
Erdgaspreis - TTF
68.10 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.93 USD 0.04 USD 1.49 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,431.01 USD -25.14 USD -0.56 %
News
Haferpreis
3.47 USD -0.02 USD -0.5 %
News
Heizölpreis
118.61 USD 3.43 USD 2.98 %
News
Holzpreis
566.50 USD -1.00 USD -0.18 %
News
Kaffeepreis
3.44 USD -0.02 USD -0.56 %
News
Kakaopreis
4,773.00 GBP 0.00 GBP 0 %
News
Kohlepreis
133.25 USD 7.65 USD 6.09 %
News
Kupferpreis
14,534.90 USD 46.05 USD 0.32 %
News
Lebendrindpreis
2.21 USD 0.02 USD 0.68 %
News
Mageres Schwein Preis
0.84 USD 0.02 USD 2.17 %
News
Maispreis
5.15 USD 0.03 USD 0.54 %
News
Mastrindpreis
3.21 USD 0.00 USD 0.06 %
News
Milchpreis
16.66 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
745.84 USD 0.38 USD 0.05 %
News
Nickelpreis
16,839.00 USD 180.00 USD 1.08 %
News
Ölpreis (Brent)
90.42 USD 1.11 USD 1.24 %
News
Ölpreis (WTI)
85.63 USD 2.23 USD 2.67 %
News
Orangensaftpreis
1.19 USD -0.14 USD -10.3 %
News
Palladiumpreis
1,358.00 USD -69.00 USD -4.84 %
News
Palmölpreis
4,628.00 MYR 38.00 MYR 0.83 %
News
Platinpreis
1,780.50 USD -64.00 USD -3.47 %
News
Rapspreis
547.75 EUR 6.75 EUR 1.25 %
News
Reispreis
15.20 USD 0.15 USD 0.96 %
News
Silberpreis
66.15 USD -0.23 USD -0.35 %
News
Sojabohnenmehlpreis
334.40 USD -3.80 USD -1.12 %
News
Sojabohnenölpreis
0.71 USD 0.00 USD -0.13 %
News
Sojabohnenpreis
12.76 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Super Benzin
2.16 EUR 0.00 EUR -0.23 %
News
Weizenpreis
238.75 EUR 4.50 EUR 1.92 %
News
Zinkpreis
4,070.00 USD -36.15 USD -0.88 %
News
Zinnpreis
55,101.00 USD 155.00 USD 0.28 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 1.42 %
News

Der Goldpreis reduzierte sich um 20:40 Uhr um -0,62 Prozent auf 4.428,49 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.456,15 US-Dollar gelegen hatte.

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Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,41 Prozent auf 66,11 US-Dollar, nach 66,38 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -3,61 Prozent auf 1.778,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.844,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -4,77 Prozent auf 1.359,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.427,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 90,59 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (89,31 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,99 Prozent auf 85,89 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 83,40 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Montagabend hinzu. Um 1,98 Prozent auf 0,92 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,90 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,49 US-Dollar) geht es um -0,50 Prozent auf 3,47 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,46 US-Dollar).

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,21 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,19 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,68 Prozent.

Währenddessen legt der Maispreis um 0,54 Prozent auf 5,15 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 5,12 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,21 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,21 US-Dollar).

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -10,30 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,33 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 20:18 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,06 Prozent auf 12,76 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,76 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 334,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (338,20 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -0,13 Prozent auf 0,71 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,71 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 1,42 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,59 Prozent auf 2,93 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 2,17 Prozent auf 0,84 US-Dollar, nach 0,82 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 16,66 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:31 Uhr steht ein Plus von 2,98 Prozent auf 118,61 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 115,18 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Reispreis um 0,96 Prozent auf 15,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 15,06 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Abschläge in Höhe von -0,18 Prozent auf 566,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 567,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Erdgaspreis - TTF kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 68,10 Euro lag, wird der Erdgaspreis - TTF um 20:18 Uhr auf 68,10 Euro beziffert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

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