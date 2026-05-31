So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Montagvormittag

Aktuelle Rohstoffpreise

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis reduzierte sich um 10:10 Uhr um -1,00 Prozent auf 4.493,76 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.539,28 US-Dollar gelegen hatte.

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Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 0,15 Prozent auf 75,48 US-Dollar, nach 75,37 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 1.931,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.928,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -0,66 Prozent auf 1.358,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.367,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 93,89 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (91,99 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 3,55 Prozent auf 90,46 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 87,36 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Montagvormittag hinzu. Um 1,32 Prozent auf 0,77 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,59 US-Dollar) geht es um -0,77 Prozent auf 3,56 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,47 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,47 US-Dollar).

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,92 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,87 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,44 Prozent.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,49 Prozent auf 331,40 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 329,80 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar).

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,67 Prozent auf 3,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,29 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 95,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (92,20 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Kohlepreis kaum vom Fleck. Nach 130,25 US-Dollar am Vortag, tendiert der Kohlepreis um 09:54 Uhr bei 130,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net