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Aktuelle Rohstoffpreise

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Montagvormittag

01.06.26 10:13 Uhr
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Montagvormittag | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.665,04 USD 5,80 USD 0,16%
News
Baumwolle
0,77 USD 0,01 USD 1,41%
News
Bleipreis
2.015,70 USD 31,05 USD 1,56%
News
Dieselpreis Benzin
1,86 EUR -0,02 EUR -0,85%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,25 EUR 0,75 EUR 0,76%
News
Erdgaspreis - TTF
46,92 EUR 0,70 EUR 1,50%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,37 USD 0,08 USD 2,40%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.494,81 USD -44,47 USD -0,98%
News
Haferpreis
3,56 USD -0,03 USD -0,77%
News
Heizölpreis
95,63 USD 3,43 USD 3,72%
News
Holzpreis
587,50 USD -0,50 USD -0,09%
News
Kaffeepreis
2,67 USD 0,01 USD 0,43%
News
Kakaopreis
2.978,00 GBP -111,00 GBP -3,59%
News
Kohlepreis
132,00 USD 1,75 USD 1,34%
News
Kupferpreis
13.612,70 USD 99,80 USD 0,74%
News
Lebendrindpreis
2,48 USD -0,02 USD -0,60%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD -0,01 USD -1,16%
News
Maispreis
4,47 USD USD 0,06%
News
Mastrindpreis
3,48 USD -0,05 USD -1,30%
News
Milchpreis
16,90 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
728,28 USD -145,98 USD -16,70%
News
Nickelpreis
18.869,00 USD 135,00 USD 0,72%
News
Ölpreis (Brent)
94,27 USD 2,28 USD 2,48%
News
Ölpreis (WTI)
91,03 USD 3,67 USD 4,20%
News
Orangensaftpreis
1,59 USD -0,10 USD -5,84%
News
Palladiumpreis
1.353,50 USD -13,50 USD -0,99%
News
Palmölpreis
4.480,00 MYR 19,00 MYR 0,43%
News
Platinpreis
1.927,50 USD -1,00 USD -0,05%
News
Rapspreis
522,25 EUR -6,00 EUR -1,14%
News
Reispreis
12,66 USD 0,05 USD 0,40%
News
Silberpreis
75,45 USD 0,08 USD 0,11%
News
Sojabohnenmehlpreis
330,50 USD 0,70 USD 0,21%
News
Sojabohnenölpreis
0,78 USD 0,01 USD 0,80%
News
Sojabohnenpreis
11,92 USD 0,06 USD 0,46%
News
Super Benzin
1,91 EUR -0,01 EUR -0,52%
News
Weizenpreis
207,25 EUR -2,00 EUR -0,96%
News
Zinkpreis
3.548,20 USD 62,55 USD 1,79%
News
Zinnpreis
55.006,00 USD 110,00 USD 0,20%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 1,85%
News

Der Goldpreis reduzierte sich um 10:10 Uhr um -1,00 Prozent auf 4.493,76 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.539,28 US-Dollar gelegen hatte.

Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 0,15 Prozent auf 75,48 US-Dollar, nach 75,37 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 1.931,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.928,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -0,66 Prozent auf 1.358,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.367,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 93,89 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (91,99 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 3,55 Prozent auf 90,46 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 87,36 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Montagvormittag hinzu. Um 1,32 Prozent auf 0,77 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,59 US-Dollar) geht es um -0,77 Prozent auf 3,56 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,47 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,47 US-Dollar).

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,92 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,87 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,44 Prozent.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,49 Prozent auf 331,40 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 329,80 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar).

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,67 Prozent auf 3,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,29 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 95,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vortag (92,20 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Kohlepreis kaum vom Fleck. Nach 130,25 US-Dollar am Vortag, tendiert der Kohlepreis um 09:54 Uhr bei 130,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

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