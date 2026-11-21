So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Samstagvormittag
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis hat sich am Vormittag kaum bewegt. Um 10:10 Uhr tendierte er bei 3.532,80 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (3.532,80 US-Dollar).
Redaktion Finanzen.net
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