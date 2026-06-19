So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Sonntagabend
So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.
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Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.156,56 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.156,56 US-Dollar).
Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 65,10 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 65,10 US-Dollar.
Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.668,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.668,00 US-Dollar.
Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.258,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.258,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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