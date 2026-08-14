So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Sonntagabend
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.375,60 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.375,60 US-Dollar).
Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 64,68 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 64,68 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.753,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.753,50 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.316,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.316,50 US-Dollar beziffert.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aluminiumpreis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aluminiumpreis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com