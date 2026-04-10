So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt

Gold, Öl & Co. aktuell

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 0,81 Prozent auf 4.724,66 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.686,82 US-Dollar gelegen hatte.

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Zudem zeigt sich der Silberpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Silberpreis um 2,60 Prozent auf 80,54 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 78,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,85 Prozent auf 2.065,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 2.047,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 20:38 Uhr steht ein Minus von -0,86 Prozent auf 1.500,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.513,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 20:31 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -2,05 Prozent auf 101,25 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 103,37 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 20:41 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 0,52 Prozent stärker bei 95,30 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 94,81 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Baumwolle um 2,05 Prozent auf 0,85 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,83 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 20:16 Uhr auf. Es geht 1,69 Prozent auf 3,31 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,26 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 2,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,91 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,46 Prozent.

Indes gibt der Lebendrindpreis nach. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,50 US-Dollar am Vortag auf 2,49 US-Dollar nach unten (--0,35 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,77 Prozent auf 4,56 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,53 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,66 US-Dollar).

Währenddessen legt der Orangensaftpreis um 6,11 Prozent auf 1,74 US-Dollar zu. Gestern war der Orangensaftpreis noch 1,64 US-Dollar wert.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 1,47 Prozent auf 11,94 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,77 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,37 Prozent auf 322,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 321,30 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,75 US-Dollar) geht es um 0,23 Prozent auf 0,75 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Aufwind. Um 19:02 Uhr zieht der Zuckerpreis um 1,03 Prozent auf 0,15 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,15 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -0,94 Prozent auf 2,74 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,77 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Mageres Schwein Preis mit Verlusten. Um 20:05 Uhr notiert der Mageres Schwein Preis -0,63 Prozent niedriger bei 0,91 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,92 US-Dollar.

Zudem fällt der Milchpreis. Um -0,59 Prozent reduziert sich der Milchpreis um 20:10 Uhr auf 16,95 US-Dollar, nachdem der Milchpreis am Vortag noch bei 17,05 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 1,83 Prozent auf 102,76 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 100,91 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Kohlepreis um 0,52 Prozent auf 107,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 106,55 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Reispreis im Aufwind. Um 20:15 Uhr zieht der Reispreis um 1,33 Prozent auf 11,82 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 11,67 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Holzpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,26 Prozent auf 578,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Holzpreis bei 576,50 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - TTF geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - TTF gewinnt 1,32 Prozent auf 44,13 Euro hinzu, nachdem gestern noch 43,55 Euro an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net