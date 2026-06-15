So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt

Gold, Öl & Co.

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,69 Prozent auf 4.338,89 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.309,35 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

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In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:41 Uhr steht ein Plus von 0,34 Prozent auf 70,28 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 70,04 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 2,94 Prozent auf 1.823,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.771,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,18 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 20:40 Uhr auf 1.369,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.353,00 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -5,19 Prozent auf 79,03 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 83,36 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 76,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (80,75 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -5,54 Prozent.

Zudem steigt der Baumwolle. Um 2,41 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 20:19 Uhr auf 0,75 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,73 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 2,69 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 2,97 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,63 US-Dollar) geht es um 5,44 Prozent auf 2,77 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Zugewinne in Höhe von 1,90 Prozent auf 2,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,51 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -0,30 Prozent auf 4,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 1,68 Prozent auf 3,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Abschläge in Höhe von -4,56 Prozent auf 1,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,55 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,19 US-Dollar am Vortag auf 11,30 US-Dollar nach oben (+0,92Prozent).

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,96 Prozent auf 304,90 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 302,00 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -1,98 Prozent auf 0,73 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,74 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 1,02 Prozent auf 0,14 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.

Nach 3,15 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend um 3,24 Prozent auf 3,25 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis südwärts. Der Mageres Schwein Preis sinkt -1,79 Prozent auf 0,95 US-Dollar, nach 0,97 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:10 Uhr werden 15,99 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -2,75 Prozent auf 84,01 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 86,38 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Kohlepreis um 0,72 Prozent auf 125,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 125,00 US-Dollar.

Nach 11,81 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Dienstagabend um 0,30 Prozent auf 11,85 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Holzpreis um 0,16 Prozent auf 632,00 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 631,00 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - TTF bergab. Um 18:47 Uhr steht ein Minus von -0,76 Prozent auf 41,97 Euro zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - TTF noch bei 42,29 Euro.

Redaktion finanzen.net