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Gold, Öl & Co.

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt

16.06.26 20:43 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt | finanzen.net

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.370,21 USD -177,79 USD -5,01%
News
Baumwolle
0,75 USD 0,02 USD 2,15%
News
Bleipreis
1.970,00 USD 13,65 USD 0,70%
News
Dieselpreis Benzin
1,80 EUR -0,02 EUR -0,83%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,20 EUR -2,30 EUR -2,31%
News
Erdgaspreis - TTF
41,97 EUR -0,32 EUR -0,76%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,26 USD 0,12 USD 3,72%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.339,44 USD 30,09 USD 0,70%
News
Haferpreis
3,05 USD 0,08 USD 2,69%
News
Heizölpreis
84,27 USD -2,11 USD -2,45%
News
Holzpreis
632,50 USD 1,50 USD 0,24%
News
Kaffeepreis
2,77 USD 0,14 USD 5,44%
News
Kakaopreis
3.151,00 GBP 193,00 GBP 6,52%
News
Kohlepreis
125,90 USD 0,90 USD 0,72%
News
Kupferpreis
13.714,00 USD 111,65 USD 0,82%
News
Lebendrindpreis
2,55 USD 0,05 USD 1,90%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD -0,02 USD -1,79%
News
Maispreis
4,14 USD -0,01 USD -0,30%
News
Mastrindpreis
3,68 USD 0,06 USD 1,68%
News
Milchpreis
15,99 USD USD
News
Naphthapreis (European)
689,59 USD -16,64 USD -2,36%
News
Nickelpreis
17.799,00 USD 170,00 USD 0,96%
News
Ölpreis (Brent)
79,28 USD -4,08 USD -4,89%
News
Ölpreis (WTI)
76,46 USD -4,29 USD -5,31%
News
Orangensaftpreis
1,48 USD -0,07 USD -4,56%
News
Palladiumpreis
1.369,50 USD 16,50 USD 1,22%
News
Palmölpreis
4.503,00 MYR 123,00 MYR 2,81%
News
Platinpreis
1.821,00 USD 50,00 USD 2,82%
News
Rapspreis
513,00 EUR -7,75 EUR -1,49%
News
Reispreis
11,85 USD 0,04 USD 0,30%
News
Silberpreis
70,30 USD 0,26 USD 0,37%
News
Sojabohnenmehlpreis
304,90 USD 2,90 USD 0,96%
News
Sojabohnenölpreis
0,73 USD -0,01 USD -1,98%
News
Sojabohnenpreis
11,30 USD 0,10 USD 0,92%
News
Super Benzin
1,85 EUR -0,01 EUR -0,54%
News
Weizenpreis
200,50 EUR -0,50 EUR -0,25%
News
Zinkpreis
3.561,90 USD 5,00 USD 0,14%
News
Zinnpreis
54.636,50 USD 1.290,50 USD 2,42%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 1,02%
News

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,69 Prozent auf 4.338,89 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.309,35 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:41 Uhr steht ein Plus von 0,34 Prozent auf 70,28 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 70,04 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 2,94 Prozent auf 1.823,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.771,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,18 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 20:40 Uhr auf 1.369,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.353,00 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -5,19 Prozent auf 79,03 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 83,36 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 76,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (80,75 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -5,54 Prozent.

Zudem steigt der Baumwolle. Um 2,41 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 20:19 Uhr auf 0,75 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,73 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 2,69 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 2,97 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,63 US-Dollar) geht es um 5,44 Prozent auf 2,77 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Zugewinne in Höhe von 1,90 Prozent auf 2,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,51 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -0,30 Prozent auf 4,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 1,68 Prozent auf 3,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Abschläge in Höhe von -4,56 Prozent auf 1,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,55 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,19 US-Dollar am Vortag auf 11,30 US-Dollar nach oben (+0,92Prozent).

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,96 Prozent auf 304,90 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 302,00 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -1,98 Prozent auf 0,73 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,74 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 1,02 Prozent auf 0,14 US-Dollar, nach 0,14 US-Dollar am Vortag.

Nach 3,15 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagabend um 3,24 Prozent auf 3,25 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis südwärts. Der Mageres Schwein Preis sinkt -1,79 Prozent auf 0,95 US-Dollar, nach 0,97 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:10 Uhr werden 15,99 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -2,75 Prozent auf 84,01 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 86,38 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Kohlepreis um 0,72 Prozent auf 125,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 125,00 US-Dollar.

Nach 11,81 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Dienstagabend um 0,30 Prozent auf 11,85 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Holzpreis um 0,16 Prozent auf 632,00 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 631,00 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - TTF bergab. Um 18:47 Uhr steht ein Minus von -0,76 Prozent auf 41,97 Euro zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - TTF noch bei 42,29 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

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