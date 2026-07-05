So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt

Öl & Co. im Fokus

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ist am Abend gefallen. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis um -0,25 Prozent auf 4.165,36 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.175,71 US-Dollar gehandelt worden war.

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Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,30 Prozent auf 62,24 US-Dollar, nach 62,43 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -0,49 Prozent auf 1.636,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.644,00 US-Dollar.

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.270,50 US-Dollar am Vortag auf 1.283,50 US-Dollar nach oben (+1,02Prozent).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 71,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (71,94 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,07 Prozent.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,29 Prozent auf 68,49 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 68,69 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,73 US-Dollar) geht es um 1,90 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 1,22 Prozent auf 2,89 US-Dollar, nach 2,86 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Aufwind. Um 19:30 Uhr zieht der Kaffeepreis um 15,30 Prozent auf 3,64 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,16 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,06 Prozent auf 2,39 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,39 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 20:18 Uhr steigt der Maispreis um 3,76 Prozent auf 4,41 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,25 US-Dollar an der Tafel.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,61 US-Dollar am Vortag auf 3,61 US-Dollar nach oben (+0,06Prozent).

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,74 US-Dollar) geht es um 5,03 Prozent auf 1,83 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 4,31 Prozent auf 11,81 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 11,32 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Montagabend hinzu. Um 2,37 Prozent auf 315,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 307,70 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenölpreis. Um 1,79 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 20:15 Uhr auf 0,68 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,67 US-Dollar lag.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Montagabend hinzu. Um 2,49 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,20 US-Dollar am Vortag auf 3,25 US-Dollar nach oben (+1,78Prozent).

Daneben sinkt der Mageres Schwein Preis um -0,27 Prozent auf 0,94 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,94 US-Dollar.

Nach 15,54 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Montagabend um 0,26 Prozent auf 15,58 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 3,77 Prozent auf 87,18 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 84,01 US-Dollar.

Nach 122,40 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Montagabend um -2,78 Prozent auf 119,00 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Reispreis um -0,04 Prozent auf 12,80 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Reispreis bei 12,81 US-Dollar.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 620,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,48 Prozent im Vergleich zum Vortag (623,50 US-Dollar).

Mit dem Erdgaspreis - TTF geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - TTF gibt -0,88 Prozent auf 43,96 Euro nach, nachdem gestern noch 44,35 Euro an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net